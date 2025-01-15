Стали розчаруванням: 5 фільмів, які провалилися в прокаті у 2024

2024 рік був захопливим для кіноіндустрії, вийшло безліч великих блокбастерів, які виправдали як очікування глядачів, так і критиків. Звісно, що не кожному фільму вдалося досягнути успіху, і про ці стрічки теж важливо говорити.

24 Канал розповість про фільми 2024 року, які провалилися у прокаті. Через сюжет, чи погану рекламу, чи інші чинники, ці стрічки не були сприйняті аудиторією, як очікувалося.

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"Джокер: Божевілля на двох"

Після успіху фільму "Джокер" шанувальники з нетерпінням очікували на другу частину. Однак його зустріли з неоднозначними відгуками та касовим провалом. Події стрічки починаються з психіатричної клініки Аркгем, де Джокер зустрічає кохання всього свого життя. Фільм зібрав близько 200 мільйонів доларів у світовому прокаті, хоч на нього витратили 450 мільйонів.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться трейлер онлайн

"Мадам Павутина"

Супергеройський фільм від Marvel з Дакотою Джонсон у головній ролі став одним з найменш касових фільмів у серії екранізації коміксів. Стрічка розповідає про історію походження Кессі, яка дізнається про те, що має надприродні здібності. Вона хоче врятувати трьох інших жінок від Єзекіїля Сімса, який хоче їх вбити.

"Мадам Павутина": дивіться трейлер онлайн

"Мегалополіс"

Фільм Френсіса Форда Копполи для багатьох був найочікуванішим у 2024 році, до того ж його прем'єру часто відкладали. Та коли він вийшов на екрани, не всі глядачі оцінили цю науково-фантастичну драму. Вона розповідає про амбітного архітектора, який стикається з опором корумпованого мера. Красивий візуал фільму не зміг переважити незрозумілий сюжет.

"Мегалополіс": дивіться трейлер онлайн

"Аргайл"

Стрічка здавалась багатообіцяльною – цікавий сюжет, талановиті актори. Однак касові збори виявилися провальними. У центрі сюжету шпигунської комедії – письменниця Еллі Конвей, яка досягла успіху серією книг про секретного агента на ім'я Аргайл. Еллі потрапляє у дивні обставини, коли сюжети книг повторюються в реальності.

"Аргайл": дивіться трейлер онлайн

"Бордерлендз"

Зіркового складу та гострого сюжету виявилося недостатньо, щоб зібрати глядачів у театрі. Фільм отримав безліч негативних відгуків та став чи не головним провалом року. У центрі сюжету Ліліт – мисливиця з таємничим минулим. Вона повертається додому, на хаотичну планету Пандору. У Ліліт з'являється нове завдання – знайти зниклу доньку могутнього розробника зброї Атласу.

"Бордерлендз": дивіться трейлер онлайн