Голлівудський провал: фільми із зірками, які отримали менше ніж 3 бали на IMDb

24 Канал зібрав голлівудські фільми, які попри участь відомих акторів отримали менше ніж 3 бали на IMDb і розчарували глядачів.

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популярні відео

"Нереальний блокбастер" (Disaster Movie), 2008

Рейтинг IMDb: 1,9/10

Жанр: комедія, пародія, фантастика.

Кім Кардашян, Кармен Електра та Метт Лантер – саме такий акторський склад зібрали творці цієї комедії. Стрічка мала стати сатирою на популярні блокбастери та фільми-катастрофи, однак замість дотепної пародії глядачі отримали хаотичне поєднання жартів, відсилань до попкультури та безглуздих ситуацій.

Фільм вийшов у період, коли пародії на відомі кінохіти були особливо популярними. Проте навіть велика кількість знайомих персонажів і зіркових камео не допомогла стрічці завоювати прихильність аудиторії. Сьогодні її часто згадують у дискусіях про найневдаліші комедії Голлівуду.

Вердикт критиків: Rotten Tomatoes дав фільму лише 1% схвальних рецензій.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дивіться трейлер фільму "Нереальний блокбастер" онлайн:

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"Один у темряві" (Alone in the Dark), 2005

Рейтинг IMDb: 2,4/10

Жанр: жахи, фантастика, бойовик, містика.

Крістіан Слейтер, Тара Рід і Стівен Дорфф погодилися взяти участь у проєкті, який мав перенести атмосферу популярної відеогри на великий екран. Для екранізації обрали історію про надприродні явища, давні цивілізації та небезпечні таємниці. На той момент задум здавався цілком перспективним для шанувальників містичних трилерів.

Однак результат виявився далеким від очікувань. Стрічка режисера Уве Болла стала одним із найвідоміших прикладів невдалих екранізацій відеоігор. Іронічно, що фільм із доволі впізнаваними голлівудськими акторами згодом здобув значно більшу популярність завдяки негативним відгукам, ніж завдяки своїм кінематографічним досягненням. На Rotten Tomatoes фільм має лише 1% позитивних рецензій.

Дивіться трейлер фільму "Один у темряві" онлайн:

"Красуня і чудовисько" (The Hottie & the Nottie), 2008

Рейтинг IMDb: 2,0/10

Жанр: романтична комедія.

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Періс Гілтон вирішила спробувати себе в романтичній комедії, однак ця робота не стала успішним кінематографічним експериментом. Акторка зіграла одну з головних ролей у стрічці, яка мала поєднати легкий гумор, романтику та історію про справжню красу. Для Гілтон це була одна з помітних спроб закріпитися не лише у світі музики, моди та реаліті-шоу, а й у кіно.

Попри впізнаване ім'я головної акторки, фільм не зміг зацікавити широку аудиторію. Він навіть отримав сумнівну репутацію однієї з найгірших романтичних комедій свого часу. І хоча стрічка давно вийшла на екрани, її досі згадують у добірках кінематографічних провалів.

Вердикт критиків: Rotten Tomatoes оцінив стрічку лише у 6% схвальних рецензій.

Дивіться трейлер фільму "Красуня і чудовисько" онлайн:

"Битва за їжу!" (Foodfight!), 2012

Рейтинг IMDb: 1,3/10

Жанр: анімація, комедія, пригоди, сімейний фільм.

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Здавалося б, що може піти не так, якщо до озвучування мультфільму запросити Чарлі Шина, Гіларі Дафф, Єву Лонгорію та Крістофера Ллойда? Саме такий склад зібрав анімаційний проєкт "Foodfight!", який задумували як масштабну комедійну пригоду з героями, натхненними відомими торговельними брендами.

Проте за гучними іменами ховалася непроста історія виробництва. Робота над мультфільмом розтягнулася на роки, а його вихід неодноразово відкладали. Коли стрічка нарешті дісталася глядачів, вона стала об'єктом критики через незавершену на вигляд анімацію та дивні творчі рішення. Тепер цей проєкт часто наводять як приклад того, що навіть зіркові голоси не здатні врятувати невдалу ідею. На Rotten Tomatoes мультфільм отримав 12% схвальних рецензій.

Дивіться трейлер мультфільму "Битва за їжу!" онлайн:

А якщо після такого антирейтингу захочеться знайти справді вартісне кіно, зверніть увагу на фільми для сімейного перегляду з хорошими оцінками IMDb.