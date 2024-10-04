Антирейтинг кіно: 5 фільмів, які стали найгіршими за всю історію

Щоб не витрачати час на фільми, які точно не варті вашої уваги, ми склали список найгірших стрічок у світі кіно. Попри очікування та іноді навіть зіркові акторські склади, ці фільми стали справжніми провалами за версією глядачів і критиків.

Ми відібрали ті, що отримали низькі рейтинги на IMDb і заслужили звання найгірших стрічок. Якщо ви шукаєте якісне кіно – краще обійти ці проєкти стороною.

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Найгірші фільми в історії кіно

Ось кілька прикладів фільмів, які не виправдали очікувань:

"Кішки" (2019)

Рейтинг IMDb: 2.8

Один із найскандальніших мюзиклів останніх років. Адаптація культового мюзиклу "Cats" від Тома Хупера отримала неймовірно низькі оцінки за свої незвичні візуальні рішення та дивну графіку. Фільм викликав хвилю насмішок через CGI, який робив персонажів схожими на щось незрозуміле між людьми й кішками. Попри зірковий склад, стрічка стала прикладом того, як не варто адаптувати сценічні шедеври. "Лондонські поля" (2018)

Рейтинг IMDb: 3.9

Цей фільм намагався бути стилізованим неонуаром, але, на жаль, заплутався у власній історії. Заснована на однойменному романі Мартіна Еміса, стрічка за участю Ембер Херд не змогла вразити ні глядачів, ні критиків. Нереалізований потенціал сюжету, слабка режисура та сценарій перетворили "Лондонські поля" на чергове кінорозчарування. "Кодекс Ґотті" (2018)

Рейтинг IMDb: 4.8

Біографічний фільм про одного з найвідоміших босів мафії Джона Готті з Джоном Траволтою в головній ролі, здавався перспективним. Проте замість захопливого кримінального трилера глядачі отримали безладну та розрізнену стрічку, яка не здатна була передати справжню історію злочинного світу. "Цінний вантаж" (2016)

Рейтинг IMDb: 4.6

Попри участь Брюса Вілліса, цей фільм виявився слабким бойовиком з передбачуваним сюжетом та низькоякісними сценами. Він не зміг запропонувати глядачам нічого нового чи вартого уваги в жанрі екшену. "Цінний вантаж" не виправдав навіть найскромніших очікувань. "Джек і Джилл" (2011)

Рейтинг IMDb: 3.3

Комедійний фільм з Адамом Сендлером в головних ролях (і чоловічій, і жіночій) став справжнім символом низькопробного гумору. "Джек і Джилл" потрапив до списку найгірших фільмів десятиліття, а критики розгромили стрічку за надмірну комічну невдачу та банальність сюжету. Попри спроби розвеселити аудиторію, цей фільм радше викликав роздратування.

Ці фільми стали сумними прикладами того, як іноді навіть великі бюджети та зіркові актори не можуть врятувати проєкт від критичного провалу. Якщо хочете зберегти час і нерви – краще уникайте цих кіноекспериментів!