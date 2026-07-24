Названо найкасовіші українські фільми 2026 року: скільки вони вже заробили

Ще кілька років тому українське кіно часто сприймали за принципом: "Ну, подивимося, бо наше". Сьогодні ж усе частіше звучить інша фраза: "А коли прем'єра?". І, схоже, це вже не просто патріотизм, а нова звичка.

Колись українське кіно в прокаті доводилося буквально шукати. Тепер усе частіше шукають вільні місця на його сеанси. За даними Multiplex, які наводить Delo.ua, за роки великої війни частка українських фільмів у прокаті зросла на 100–200% – із близько 5% до понад 12% у першому півріччі 2026, а у 2025 році сягала 14%.



Названо найкасовіші українські фільми 2026 / Кадр з фільму "Ну мам"



Порівняно з минулими роком, тенденція очевидна: українське кіно вже давно перестало бути "запасним варіантом" у розкладі кінотеатрів.

Доказом цього стали й касові збори. До десятки найуспішніших релізів першого півріччя 2026 року увійшли одразу дві українські стрічки. Сімейна комедія "Ну, мам!" зібрала понад 28,8 мільйона гривень, а військовий екшен "Кіллхаус", заснований на реальних подіях, заробив майже 18 мільйонів гривень.

У Film.ua раніше пояснювали, що найбільше українці зараз тягнуться саме до комедій. Після кількох років життя в умовах війни людям хочеться хоча б на дві години вимкнути тривожні новини й просто посміятися. Водночас глядачі довели, що готові підтримувати й документальне або драматичне кіно, якщо історія справді чіпляє.

При цьому українське кіно дедалі впевненіше почувається не лише вдома. Вітчизняні стрічки купують міжнародні платформи, їх показують на великих фестивалях, а окремі проєкти вже отримують світові нагороди.

Як от і знайде свого глядача новий український фільм "Потяг "Червона рута"", прем'єра якого запланована на 20 серпня.

