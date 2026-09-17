Що подивитися на Netflix: 4 круті аніме, які варто увімкнути вже сьогодні

Знайти справді цікаве аніме для вечірнього перегляду буває складно через величезний вибір на стримінгу. Багато хто боїться натрапити на дитячі казки чи затягнуті історії на сотні серій.

Якщо ви шукаєте захопливий сюжет, дорослі теми та гарну картинку, то наша добірка аніме стане безпрограшним варіантом для старту або поповнення власного списку перегляду.

"Кіберпанк: Ті, що біжать по краю"

Рейтинг IMDb – 8,3

Звичайний підліток Девід живе у жорстокому футуристичному місті й після раптової трагедії втрачає все. Аби вижити, він ставить небезпечні кіберімпланти й стає найманцем. Тут на глядача чекають шалений темп, вуличні перестрілки та зворушлива історія кохання. Серіал точно триматиме в напрузі з першої до останньої хвилини.

"Кіберпанк: Ті, що біжать по краю": дивіться трейлер аніме онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають візуал серіалу, несамовиту енергію та емоційний фінал. Водночас критики нарікають на надмірну концентрацію кривавого екшену, який часом затьмарює другорядних персонажів.

"ПЛУТОН"

Рейтинг IMDb – 8,1

У світі майбутнього люди та розумні роботи нарешті навчилися мирно співіснувати. Однак раптово хтось починає жорстоко вбивати найсильніших роботів планети та вчених, які їх створили. Детектив-андроїд Ґезіхт береться за розслідування й швидко розуміє, що справа набагато заплутаніша й страшніша, ніж здавалося на перший погляд.

"ПЛУТОН": дивіться трейлер аніме онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають неймовірну оповідну зрілість, глибину характерів і захопливу детективну інтригу. Втім, критики нарікають на дещо повільний темп оповіді в середині сезону, який вимагає від глядача неабиякого терпіння.

"Підземелля смакоти"

Рейтинг IMDb – 8,1

Команда шукачів пригод спускається в небезпечне підземелля, щоб урятувати зниклу подругу з пащі велетенського дракона. Їжа швидко закінчується, тож герої вирішують готувати обіди просто з переможених монстрів. Ця історія починається як дуже кумедне й апетитне кулінарне шоу, але поступово переростає в серйозне фентезі.

"Підземелля смакоти": дивіться трейлер аніме онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають винятковий гумор, дотепні метафори та яскраву анімацію. Водночас рецензенти критикують різкий перехід від безтурботної комедії до темного фентезі, який може дещо спантеличити нову аудиторію.

"Аркейн"

Рейтинг IMDb – 9,0

Події розгортаються у двох сусідніх містах: заможному Пілтовері та жебрацькому Зауні. Дві осиротілі сестри, Вай і Джинкс, опиняються по різні боки барикад через кривавий конфлікт і появу нової магічної зброї. Це візуальний шедевр із сильним сюжетом і живими героями, де важко поділити світ на чорне та біле. Навіть якщо ви ніколи не грали у відеоігри, ця драма точно зачепить.

"Аркейн": дивіться трейлер аніме онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають революційний візуальний стиль і рідкісний емоційний драматизм кожної серії. Водночас критики нарікають на перевантаженість складними деталями для тих, хто взагалі не знайомий з вигаданим усесвітом.

А якщо вам замало тайтлів, ми підготували ще одну добірку аніме на Netflix, які варті перегляду.