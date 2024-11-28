4 бойовики на Netflix, які дарують відчуття адреналіну на весь день

Яскраві спецефекти, захопливі битви та драйвові емоції – те, що можуть подарувати бойовики своїм прихильникам. Ці фільми сповнені небезпеки, стрілянини та вогню, тому захоплюють серця глядачів в усьому світі.

24 канал розповідає про найкращі бойовики, які вже можна переглянути на Netflix. Ці стрічки здивують спецефектами та видовищними битвами, які не залишать вас байдужими.

Цікаво Фаворити тижня: 10 найкращих серіалів на Netflix в Україні, які варто подивитися

"Матриця" (1999)

У центрі сюжету – хакер Нео, який одного дня випадково дізнається, що світ навколо це ілюзія. Нею управляють машини для того, щоб використовувати людську енергію заради власного існування. Однак група "Опір", яка бореться за справедливість, прагне звільнити людей з цієї віртуальної реальності та повернути їм краще життя. Нео дізнається, що він "обраний", тому має співпрацювати з повстанцями та повернути людству свободу.

"Матриця": дивіться трейлер онлайн

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (2024)

Життя юної Фуріози сильно змінюється після того, як її викрадають з рідного дому. Дівчина тепер має подорожувати з Ордою байкерів, яку очолює Дементус. Герої стикаються з численною кількістю небезпек, ворогів та випробувань. Фуріоза з кожним днем стає все сильнішою та витривалішою, а все завдяки подоланим труднощам. Одного дня команда знайшла загадкову Цитадель Безсмертного Джо. Дементус хоче забрати ресурси, які там зберігалися. Втім, цей план провалюється, бо армія Безсмертного Джо не готова віддавати те, що їм належить. Глядачі спостерігатимуть за передісторією Фуріози, яка невпинно прагне повернутися додому, поки світ навколо неї руйнується.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер онлайн

"Леон-кілер" (1994)

Історія розгортається навколо найманого вбивці Леона, який мешкає в тихому кварталі Нью-Йорка. Він живе самотнім життям, допоки не чує за дверима своєї квартири якийсь шум. Виявляється, злочинці жорстоко розстріляли родину, сусідів головного героя. Втім, вижити вдалося лише дівчинці Матильді, яка одразу звернулася за допомогою до чоловіка. Коли вона дізналася, чим насправді займається Леон, то просить його навчити її стріляти. Матильда планує помститися за вбивство своєї родини, тому тепер перед кілером постане важливий вибір, який може призвести до жахливих наслідків.

"Леон-кілер": дивіться трейлер онлайн

" Топ Ґан: Меверік " (2022)

Безстрашний льотчик Піт Мітчелл, першокласний пілот ВМС, відомий своєю готовністю брати участь у найризикованіших завданнях і блискуче їх виконувати. Приятель головного героя просить його стати наставником для загону випускників Top Gun. Вони мають виконати особливу місію. Серед підлеглих Піт бачить лейтенанта Бредлі Бредшоу, сина його покійного найкращого друга – Ніка. Мітчелл намагався не згадувати своє минуле, але тепер не може стримати емоції. Льотчику доведеться зіткнутися з власними страхами та ухвалювати важливі рішення, які вплинуть на його долю.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер онлайн

Обирайте стрічку з переліку та пориньте у світ пригод та видовищних битв!