Для довгих вечорів: 4 найкращі фільми тривалістю понад три години

Деякі фільми не просто розповідають історію, а переносять глядача у справжню подорож, яка триває кілька годин. Такі стрічки зачаровують масштабними битвами, глибокими персонажами та неперевершеною режисерською роботою.

24 Канал підготував добірку фільмів для тих, хто хоче зануритися в історію, не поспішаючи. Ці фільми масштабні за сюжетом, візуальним стилем і емоційною глибиною, тому не залишать вас байдужими.

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"Титанік" (1997)

На розкішному лайнері "Титанік" зустрічаються Роуз і Джек. Дівчина з аристократичної сім'ї та бідний художник закохуються одне в одного. Однак їхнім стосункам заважають соціальний статус і наречений Роуз. Під час подорожі пасажири лайнера навіть не підозрюють про загрозу. Події фільму починають стрімко розгортатися, коли судно стикається з непередбачуваною небезпекою.

"Титанік": дивіться трейлер фільму онлайн

"Хрещений батько 2" (1974)

Історія кримінальної імперії родини Корлеоне розкривається через дві паралельні лінії. Молодий Віто Корлеоне прибуває до Америки та поступово здобуває владу, стаючи впливовим мафіозі. Водночас його син Майкл продовжує керувати сімейним бізнесом та не забуває боротися з ворогами. Чоловік намагається зрозуміти, як його батьку вдалося побудувати цілу імперію та як її тепер вберегти.

"Хрещений батько 2": дивіться трейлер фільму онлайн

"Аватар: Шлях води" (2022)

Джейк Саллі та його сім'я живуть мирним життям на Пандорі. Однак минуле наздоганяє їх, змушуючи шукати прихисток у нового клану. Вони опановують традиції народу, який живе у зовсім інших умовах, і намагаються знайти своє місце серед незнайомців. Втім, загроза стає все ближчою, і боротьба за свободу знову розпалюється. Усі випробування змушують героїв зробити вибір, який змінить їхнє майбутнє.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер фільму онлайн

"Оппенгеймер" (2023)

Блискучий фізик Роберт Оппенгеймер очолює секретний науковий проєкт, який може змінити хід історії. Разом із командою він доводить свої ідеї до реальності, але наслідки його відкриття виявляються непередбачуваними. Оппенгеймеру вдається провести успішні випробування першої у світі ядерної бомби, але він усвідомлює, що його геніальність може призвести як до порятунку, так і до загибелі.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму онлайн

Хоч ці фільми й вимагають часу, але натомість дарують незабутній досвід, змушуючи переживати події разом із героями. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переліком!