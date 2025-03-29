Зігрівають серце: 5 найкращих фільмів, які повертають віру в добро

У світі, сповненому викликів та негараздів, іноді хочеться нагадати собі, що добро існує. Кіно має унікальну силу зігрівати серце і дарувати віру своїм поціновувачам у найгірші часи.

Деякі стрічки доводять глядачам, що людяність і співчуття можуть змінити світ. Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів, які нагадують, що добро завжди перемагає.

Цікаво Стали розчаруванням: 4 слабкі мультфільми Disney з низьким рейтингом

"Форрест Ґамп" (1994)

Форрест Ґамп – добрий чоловік із низьким IQ, але великим серцем. Його життя складається з неймовірних пригод: він стає зіркою футболу, воює у В'єтнамі, засновує успішний бізнес і навіть впливає на ключові події в історії США. Попри всі досягнення, Форрест залишається відданим своїй подрузі Дженні, в яку закоханий ще з дитинства.

"Форрест Ґамп": дивіться трейлер фільму онлайн

"Диво" (2017)

Маленький хлопчик Август страждає від рідкісної хвороби. Захворювання сильно змінило його зовнішність, тому героєві довелося спершу навчатися вдома. Одного дня мама вирішує відправити хлопчика до школи. Хоч діти й можуть бути жорстокими, Август намагатиметься адаптуватися до змін і знайти нових друзів.

"Диво": дивіться трейлер фільму онлайн

"Зелена книга" (2018)

Цей фільм заснований на реальних подіях, пов'язаних із життям американського піаніста Дона Ширлі. Чоловік збирається у подорож південними штатами США, тому терміново шукає водія. На цю посаду зголошується Тоні Балакун, який хоче заробити великий гонорар. Однак герої ще не знають, що ця подорож змусить їх подивитися на життя іншими очима.

"Зелена книга": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо вам подобаються емоційні фільми, що змушують відчути біль і надію, то пропонуємо ознайомитися з нашим матеріалом.

"1+1" (2011)

Заможний аристократ Філіп постраждав у результаті нещасного випадку – тепер він прикутий до ліжка, бо його тіло паралізувало. Чоловік шукає помічника, який би за ним доглядав. Одного разу в будинок приходить молодий хлопець Дрісс, який тільки вийшов з в'язниці. Однак Філіп несподівано бере його на роботу, хоч він зовсім не схожий на аристократів, з яким багатій звик мати справу.

"1+1": дивіться трейлер фільму онлайн

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Банківського працівника Енді несправедливо засудили до довічного ув'язнення за вбивство дружини та її коханця. Так, головний герой опиняється у суворій в'язниці Шоушенк, де панують жорстокість і безнадія. Попри важкі умови життя, Енді не втрачає духу. Йому навіть вдається втертися в довіру до адміністрації в'язниці та знайти справжнього друга.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер фільму онлайн