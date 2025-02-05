Вийшли на екрани рівно 20 років тому: найкращі фільми 2005, які варто подивитися

За останні 20 років у кіноіндустрії та підходах до створення кіно відбулось багато значних змін. Та багато з них почали формуватися ще десятиліття тому. Деякі фільми, які вийшли у нульових, витримали випробування часом та є актуальними дотепер.

У 2005 році вийшло чимало фільмів, що отримали хороші відгуки та високий рейтинг. 24 Канал підготував 5 фільмів 20-річної давності, які варто подивитись через їхній сюжет, персонажів та внесок у кіно.

Дивіться також 3 найпровальніші фільми в історії кіно, на які не варто витрачати свого часу

"Виправдана жорстокість"

У центрі кримінальної драми – двоє бандитів, які чинять злочини в американських глибинках. В одному з містечок при спробі пограбувати кав'ярню їх убиває власник закладу Том і стає місцевим героєм. Раптом до міста приїжджає чоловік, який заявляє, що насправді Том раніше був найманим вбивцею.

"Виправдана жорстокість": дивіться трейлер онлайн

Це жорстокий фільм, який буває складно дивитися. Однак він надзвичайно переконливий завдяки талановитому акторському складу. Стрічка отримала безліч номінацій на престижні кінопремії.

"Непрохані гості"

Джон і Джеремі – ділові партнери та близькі друзі, які вигадали оригінальний спосіб знайомитися з дівчатами. Вони приходять на будь-які весілля та мило вдають родичів наречених. Потім кожен вибирає дівчину та розважається з нею на святі. Та коли у Джона з'являються справжні почуття до однієї з фрейлін, це ставить під загрозу його дружбу з Джеремі.

"Непрохані гості": дивіться трейлер онлайн

Вдала романтична комедія була однією з найпопулярніших у нульових завдяки хімії між акторами та справді оригінальному сценарію, який можна розбирати на цитати.

"Війна світів"

Екранізація однойменного роману розповідає про Рея, який залишається з двома дітьми на вихідних. У Нью-Джерсі тим часом починається справжній апокаліпсис – через розряди блискавок у місті зникає світло, а на місці ударів виникають страшні монстри. Заради дітей Рей має йти на безпрецедентні вчинки.

"Війна світів": дивіться трейлер онлайн

Це один з найкасовіших фільмів 2005 року про катастрофу, сімейну драму та дорослішання. Тут зображена не так боротьба з інопланетними створіннями, як подвиги заради своїх близьких та бажання вижити у моторошному світі.

"Гордість і упередження"

Екранізація однойменного роману Джейн Остін розповідає про життя сестер Беннет у провінційній Англії XVIII століття. Одна із них, Елізабет, знайомиться з аристократичним, але гордовитим містером Дарсі. Їхні стосунки проходять шлях від непорозумінь до справжнього кохання.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер онлайн

Фільм спершу критикували через відхилення від оригінального твору, однак стрічка мала шалений касовий успіх та номінації на Оскар. Все завдяки реалістичності та неймовірній хімії між головними героями.

"Горбата гора"

Події відбуваються в Америці у 60-х, де двоє юних хлопців Еніс і Джек пасуть овець біля Горбатої гори. Вони вступають у сексуальні й романтичні стосунки, але потім змушені розлучитися. Чоловіки зустрічаються роками потому, маючи сім'ї та дітей. Але їхні почуття одне до одного знову нагадують про себе.

"Горбата гора": дивіться трейлер онлайн

У цьому фільмі, що став володарем Оскара та "Золотого глобуса", досліджують тему маскулінності, стереотипів та як люди жертвують собою, щоб здаватися "нормальними" для суспільства. Стрічка стала проривом для спільноти ЛГБТК+.