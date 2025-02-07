24 Канал підготував добірку фільмів у жанрі фентезі, які змусять зануритися у чарівні світи. Ці стрічки розповідають про всесвіти, де панують магія, природа та загадки.

Цікаво 5 найкращих фільмів жахів, що засновані на книжках

"Аліса в Країні Чудес" (2010)

19-річна Аліса Кінгслі випадково потрапляє у чарівний світ. Дівчина вже була там у дитинстві, але зараз про це не пам'ятає. У Країні Чудес мешкають химерні створіння, які страждають від тиранії злої Червоної Королеви. Аліса дізнається, що саме їй судилося відновити баланс у цьому світі, тому вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти своє справжнє призначення.

"Аліса в Країні Чудес": дивіться трейлер фільму онлайн

"Золотий компас" (2007)

У центрі сюжету – Ліра Белаква, допитлива дівчинка, яка живе в особливому світі. Тут кожна людина має свого тваринного супутника, яких називають даймонами. Життя Ліри змінюється, коли вона дізнається про змову та викрадення дітей загадковою організацією Магістеріум. Дівчинка вирушає на Північ, щоб знайти зниклих і розкрити таємницю загадкової субстанції, яка може впливати на долі всіх світів.

"Золотий компас": дивіться трейлер фільму онлайн

"Лабіринт Фавна" (2006)

Сюжет фільму розгортається під час Другої світової війни. У 1944 році Іспанія бореться з нацистськими фашистами. У цей час маленька дівчинка Офелія переїжджає зі своєю матір'ю до жорстокого вітчима. Війна і злидні оточують героїню з усіх боків, але якось Офелія зустрічає містичну істоту Фавна. Він зізнається, що її батько насправді живий та мешкає у чарівному світі. До зустрічі з рідною людиною дівчинка має пройти кілька складних випробувань.

"Лабіринт Фавна": дивіться трейлер фільму онлайн

"Темна вежа" (2017)

Джейк, хлопець із Нью-Йорка, бачить дивні сни про інший світ. Одного дня юнак знаходить портал і потрапляє в загадкове місце, де знайомиться з Роландом Діскейном – останнім Стрільцем. Він шукає Темну Вежу, щоб урятувати світ від знищення, але на заваді стоїть могутня і підступна Людина у чорному. Джейк і Роланд повинні разом подолати численні небезпеки, щоб зберегти життя людей.

"Темна вежа": дивіться трейлер фільму онлайн

Від подорожей між реальностями до видовищних битв – ці фільми варті вашого часу. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!