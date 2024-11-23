"Ханна Монтана" і не тільки: 4 найкращі фільми з Майлі Сайрус, які варто подивитися

Майлі Сайрус – американська зірка з безліччю талантів. Вона не тільки створює хіти та модні тенденції, але й знімається у кіно. Акторська кар'єра Майлі Сайрус розпочалась з її підліткових років, щоправда, відтоді вона вже позбулась іміджу дівчинки-актриси та стала відомою як знаменита співачка.

Сьогодні, 23 листопада, Майлі Сайрус святкує день народження – їй виповнилося 32 роки. Попри те, що зараз її знають як співачку, 24 Канал пропонує звернути увагу на її акторську кар'єру й переглянути найкращі фільми з Майлі Сайрус.

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"Ханна Монтана: Фільм"

Це продовження популярного американського молодіжного серіалу. Успіх Ханни Монтани бере гору над життям Майлі Стюарт. Тож її батько вирішує поїхати до її рідного міста – Теннессі. Він хоче зрозуміти, яка перспектива має більше значення в житті доньки.



Майлі Сайрус у кіно / Кадр з фільму

Серіал про Ханну Монтану приніс Майлі Сайрус першу популярність. Тому вона погодилась на головну роль в однойменному фільмі. Однак стрічка не змогла повторити успіху, хоч акторка у своїй ролі була неперевершеною.

"Остання пісня"

Життя 17-річної Вероніки Міллер кардинально змінюється, коли її батьки розлучаються й тато їде в інше місто. Через 3 роки вона проти своєї волі їде до батька на літо, однак тепер їхні стосунки далеко не найкращі. Щоб поліпшити відносини, тато-піаніст намагається знайти вихід у музиці, адже це єдиний спільний інтерес з Веронікою.



Майлі Сайрус у кіно / Кадр з фільму

Ця роль мала чималий вплив на особисте життя Майлі Сайрус, адже її колега Ліам Гемсворт став її майбутнім чоловіком. Водночас роль головної героїні Вероніки стала однією з найкращих у фільмографії акторки. Тут вона мала нагоду показати різні емоції та свій талант.

"Літо. Однокласники. Любов"

У центрі рімейку французької комедії – 16-річна школярка Лола, яка живе з батьками в передмісті Чикаго. У перший день навчання її бойфренд зізнається, що зрадив. Лола захотіла помститися коханому й зізналась, що теж втратила цноту.



Майлі Сайрус у кіно / Кадр з фільму

Роль підлітка-бунтаря ідеально пасував Майлі Сайрус на той час, коли вона знялась у фільмі.

"Вольт"

Анімаційний фільм розповідає про дівчинку Пенні, яка разом зі своїм собакою Вольтом знімається в телешоу. Німецька вівчарка вірить, що насправді є супергероєм. Коли Пенні викрадає лиходій, Вольт тікає зі студії та вирушає у велику подорож. По дорозі він зустрічає друзів і шанувальників песика. Вольту доводиться стикнутися зі справжніми небезпеками й зрозуміти, що таке справжня хоробрість і надздібності.



Майлі Сайрус у кіно / Кадр з фільму

Майлі Сайрус озвучила Пенні, показавши цим свою акторську багатогранність.