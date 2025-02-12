10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які захопили українських глядачів

Стримінгова платформа Netflix нещодавно оновила список найпопулярніших фільмів, і цього разу українські глядачі змогли поринути у світ не лише захопливих кінострічок, а і яскравих мультфільмів. У цьому оновленому списку є не тільки нові релізи, але й легендарні фільми, які давно стали культовими.

Одним із таких є улюблений багатьма "Шрек", який, не зважаючи на роки, продовжує захоплювати глядачів своєю гумористичною та затишною атмосферою. Окрім "Шрека", у списку найпопулярніших фільмів можна знайти безліч інших захопливих стрічок, які викликають інтерес як у дорослих, так і в дітей.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Типу вагітна"

За сюжетом фільму, Лейні, молода жінка, охоплена почуттям заздрості до своєї найкращої подруги, яка вагітна, приймає рішення вдаватись до радикальних заходів. Вона вирішує носити фальшивий живіт, щоб видати себе за вагітну. Спочатку це здається їй невинним способом позбутися неприємних емоцій і почуття заздрості, але все змінюється, коли вона випадково зустрічає чоловіка своєї мрії.

"Типу вагітна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Знову в дії"

У центрі сюжету фільму – Емілі та Метт, пара, яка колись працювала в ЦРУ, але після багатьох років служби вирішила залишити таємну роботу, щоб створити сім'ю та жити спокійним життям. Вони почали нове життя, сповнене нормальності та затишку, далеко від небезпечного світу шпигунства. Вони вирощували дітей, знаходили час для родинних традицій і намагалися забути про свою попередню діяльність.

Але все змінюється, коли їхнє старе прикриття раптово розкривають, і колишні колеги з ЦРУ змушують пару повернутися до світу шпигунства. Несподівано їхнє спокійне життя опиняється під загрозою, і вони змушені знову стати агентами.

"Знову в дії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секрети домашніх тварин 2"

Пес Макс уже встиг пережити чимало пригод у своєму житті, хоча більшість часу він провів у квартирі, замкненій між чотирьох стін. Його життя було спокійним і передбачуваним, поки не сталася одна велика пригода, яка змінила все. Під час спроби дістатися до свого рідного дому Макс стикнувся з новими викликами, небезпеками та пригодами, що зробили його значно сміливішим і витривалішим. Тепер він відчуває, що йому вже нічого не страшно – він пережив стільки, що ніщо не може його налякати.

Але є одне місце, яке все ж викликає в Макса певні побоювання – це похід до лікаря. Жоден пес не любить відвідувати ветеринара, і Макс не виняток. Навіть після всіх пережитих подій, цей момент не викликає в нього жодних приємних емоцій. Кожен похід до лікаря – це стрес, а особливо, коли навколо є інші звірі, які також потрапили на прийом, і ситуація тільки додає тривоги.

"Секрети домашніх тварин 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших кіноісторій ви знайдете такі фільми:

"Шрек"

"Місія неможлива. Розплата"

"Збори ОСББ"

"Шрек 2"

"Шрек 3"

"Червоне повідомлення"

"Кракен-дівча на ім'я Рубі"

Вибирайте свого фаворита з цього списку, насолоджуйтесь переглядом і відкривайте для себе нові кінематографічні шедеври.