3 найновіші мелодрами, які вкрадуть ваше серце

Фільми про кохання здобули прихильність майже кожного любителя кіно. Сюжети цих стрічок дають можливість відпочити емоційно та розслабитися після напруженого тижня на роботі.

У підбірці від 24 Каналу ви знайдете огляди найсвіжіших мелодрам 2023 року, які варто включити до списку обов'язкових для перегляду. Оберіть свій улюблений фільм та насолоджуйтеся!

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"Побачення на Венері"

Молода Міа та її новий друг Кайл відправляються в Іспанію, де дівчина намагається відшукати свою біологічну матір. Подорожуючи мальовничими містами Андалусії, Міа і Кайл переживають своє перше закохання і стикаються з реальними життєвими викликами. Вони розуміють, що не важливо, хто дав тобі життя, але важливо, як ти користуєшся ним.

"Побачення на Венері": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя провина"

Ноа змушена залишити рідне місто, свого хлопця та друзів, щоб переїхати до розкішного особняка Вільяма Лейстера, багатого та видатного чоловіка, який є матір'ю Рафаелі. Як горда та незалежна 17-річна дівчина, Ноа ставиться скептично до життя у розкішному особняку. Проте саме там вона знайомиться з Ніком, своїм новим підступним братом. Але з перших днів між ними розвивається конфлікт їхніх сильних характерів.

"Моя провина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Минулі життя"

Нора та Хе-сон були давніми друзями ще з дитинства, проте їхній зв'язок перервався, коли дівчина переїхала до Канади разом із батьками. Пройшло 20 років, і вони вирішили відновити спілкування – спочатку через соціальні мережі, а потім провели разом тиждень у Нью-Йорку.

"Минулі життя": дивіться онлайн трейлер фільму