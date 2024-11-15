Королева екранів у 90-х: 4 найкращі фільми з Шерон Стоун

Акторка Шерон Стоун стала однією з найпопулярніших зірок у Голлівуді у 90-х завдяки ролям у фільмах "Основний інстинкт", "Згадати все", "Казино" й інших. Вона працювала моделлю та знімалась у рекламних роликах, перш ніж дебютувати у кіно у 1980 році.

Протягом багатьох років Шерон Стоун захоплює глядачів своїми персонажами та бездоганною грою на екрані. 24 Канал розповість про одні з найкращих стрічок акторки та номінантки Оскара.

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"Казино"

Кримінальна драма Мартіна Скорсезе – це історія бухгалтера-щасливчика Сема Ротстейна, який знається на ставках і тонкощах роботи казино. Він очолює великий ігровий дім та готель у Лас-Вегасі за вказівкою мафії. Та його успіх призводить до втрати стосунків з дружиною Джинджер.

У цьому гангстерському фільмі Шерон Стоун грає ту саму Джинджер – дружину Ротстейна та колишню аферистку, яка не може знайти баланс між новим життям заміжньої жінки та старим життям з колишнім бойфрендом. Поступово вона падає на дно й викликає у глядачів лиш співчуття. З усіх персонажів акторки цей – один з найкращих.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

"Основний інстинкт"

Знаменитий детективний трилер розповідає про таємничу справу вбивства успішного бізнесмена, яку береться розслідувати Нік Каррен. Підозри падають на подругу покійного – Кетрін Трамелл, яка у своїй книзі детально описала сцену вбивства. Жінка зухвала й приваблива, а тому швидко зачаровує усіх слідчих. Поки Нік заворожений красою блондинки, вона починає писати новий детектив.

Шерон Стоун бездоганно зобразила фатальну жінку. Вона спокуслива та хитра, а тому небезпечна для будь-якого чоловіка.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

"Швидкий і мертвий"

У центрі сюжету американського вестерну – Джон Ірод, який у залізному кулаці тримає жителів містечка на Дикому Заході. Він влаштовує турнір серед найкращих стрільців, нагорода – 123 тисячі доларів. Звідусіль з'їхалися найавторитетніші вбивці, а серед них – жінка. Вона приїхала не за перемогою, а за помстою за свого батька.

Шерон Стоун зіграла головну роль жінки, яка не лише здібна, але й може протистояти у своїх вміннях будь-якому іншому чоловіку на Дикому Заході. Її мета – звести рахунки з Іродом і відновити справедливість.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму

"Згадати все"

Фантастичний бойовик розповідає про звичайного працівника Дагласа Квейда, який раптово стає втягнутим у шпигунські справи. Він не може зрозуміти, чи всі ці події є справжніми, чи це наслідок імплантації пам'яті.

Шерон Стоун постала в ролі дружини Дугласа (якого втілив Арнольд Шварценеггер). Між акторами виникла беззаперечна хімія, що не могло не підкорити глядачів. Зараз стрічка стала класикою наукової фантастики.



Шерон Стоун у кіно / Кадр з фільму