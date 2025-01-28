4 найкращі фільми жахів, які можна подивитися на Netflix

Жанр жахів зараз перебуває у своєму розквіті. Кожен, хто хоче добряче налякатися, може знайти якісний моторошний фільм на багатьох різних платформах.

Стримінгова платформа Netflix також зібрала чимало горорів, у яких неймовірні сюжетні повороти, безліч емоцій та похмура атмосфера. 24 Канал розповість про одні з найкращих фільмів жахів, які вартують перегляду.

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"Перл"

Рік: 2022

Режисер: Ті Вест

Рейтинг IMDb: 7.0

У центрі сюжету – молода жінка Перл, яка в розпал пандемії грипу живе з батьками в Техасі, а її чоловік на Першій світовій війні. Тато Перл паралізований, а владна мати хоче, щоб донька доглядала за ним та фермою. Сама ж дівчина мріє стати хористкою, а ще проявляє себе як украй жорстока людина.

"Перл": дивіться відео онлайн

Зауважимо, фільм зникне з платформи 5 лютого.

"Екзорцист Ватикану"

Рік: 2023

Режисер: Джуліус Ейвері

Рейтинг IMDb: 6.1

Отець Габріель за час служіння виконав сотні сеансів екзорцизму. Тепер він подорожує до Іспанії, щоб розкрити дивну справу, пов'язану з хлопчиком Генрі. Він нібито одержимий могутнім злим духом. Ця справа, пов'язана зі змовою, є набагато складнішою за його попередні справи. Стрічка принесла щось нове у жанр жахів про вигнання демонів.

"Екзорцист Ватикану": дивіться трейлер онлайн

"Платформа"

Рік: 2019

Режисер: Гальдер Ґастелу-Уррутіа

Рейтинг IMDb: 7.0

Події фільму відбуваються за ґратами, де в'язнів розділяють по поверхах та надають їжу відповідно до цього розподілу. На перших поверхах люди отримують безліч різноманітних наїдків, але до останніх поверхів доходять лиш залишки. Стрічка показує, на що готові піти люди, щоб задовольнити свої потреби.

"Платформа": дивіться трейлер онлайн

"Крик"

Рік: 2023

Режисери: Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт

Рейтинг IMDb: 6.6

Слешер продовжує історію тих, хто вижив у кривавій різанині попереднього фільму. Молодь залишає рідне містечко Вудсборо, щоб почати все спочатку. Четверо вцілілих переїжджають до Нью-Йорка, але й тут їхні мрії на спокійне життя стають розчаруванням. Маніяк у масці повертається до нових вбивств.

"Крик 6": дивіться трейлер онлайн