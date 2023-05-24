У добірці 24 Каналу дізнайтеся про 4 мультфільми червня, на які ви захочете піти в кіно. Серед них романтичний комедійно-драматичний мультфільм "Стихії" та супергеройський проєкт із персонажем коміксів Marvel Майлзом Моралесом "Людина-павук: Крізь всесвіт".

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4 мультфільми, які вийдуть у червні

"Людина-павук: Крізь всесвіт", 2 червня

Фантастичний пригодницький бойовик та комедія, що є продовженням мультфільму, випущеного у 2018 році. Мультфільм розповідає про Майлза Моралеза, до якого несподівано повертається його найкраща подруга і кохана, Гвен Стейсі. За сюжетом, вони мають врятувати всіх людей-павуків від таємничого злодія.

"Людина-павук: Крізь всесвіт": дивіться трейлер

"Кудлаті перці", 8 червня

Комедійний пригодницький фільм, за розробку якого взявся режисер Джош Ґрінбаум. Попри сімейну тематику мультфільму, у ньому можна буде почути жарти, розраховані виключно на дорослу авдиторію. У центрі історії – П’яничка Дук (Вілл Форте) довго намагався позбутися свого пса Реджі та нарешті йому це вдалося. Собака опиняється у великому місті, де він знайомиться з іншими тваринами та радіє простим моментам. Крім цього, пес вирішує помститися своєму господарю.

"Кудлаті перці": дивіться трейлер

"Стихії", 15 червня

Пригодницький сімейний мультфільм, другий повнометражний анімаційний фільм у кар’єрі режисера Пітера Сона. "Стихії" розповідають про місто, в якому живуть 4 стихії: повітря, земля, вода та вогонь. Їх представники зовсім різні, проте у цьому бурхливому світі намагаються і знаходять спільні риси.

"Стихії": дивіться трейлер

"Кракен-дівча на ім'я Рубі", 29 червня

Фентезійний мультфільм, в якому розумна, але сором’язлива дівчинка на ім’я Рубі, хоче вписатися в галасливу компанію, проте у неї це не виходить. Втім, одного дня дівчинка дізнається, що вона є спадкоємницею підводного королівства і згодом вона має стати наступною королевою.

"Кракен-дівча на ім'я Рубі": дивіться трейлер