Не дозволять нудьгувати: 3 нові мультфільми, які точно треба подивитися з дітьми

Вихідні – чудовий час, щоб відпочити разом з дітьми. Захопливі сюжети та яскрава картинка мультфільмів допоможе гарно провести час з малечею.

Кіно 24 підготував добірку нових анімаційних стрічок, які варто подивитися з дітьми. Ці яскраві та цікаві фільми точно зможуть викликати захват у маленьких глядачів.

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"Сенді Щікс: Порятунок Бікіні Боттом"

Одного дня усі жителі міста Бікіні Боттом, яке на дні океану, несподівано опиняються на суші, в лабораторії штату Техас. Губка Боб Квадратні Штани разом зі своєю подругою, білкою Сенді Щікс, вирішують знову врятувати мешканців. У ході розслідування головні герої дізнаються про Сью Намі – лиходійку, яка викрала мешканців Бікіні Ботом, щоб зробити з них м'які іграшки. Сенді та Губка Боб звертаються за допомогою до родини білки, щоб підготувати план протистояння Сью. Протягом фільму герої, крім боротьби з Намі, також заглиблюються в заплутану історію сім’ї Сенді.

"Сенді Щікс: Порятунок Бікіні Боттом": дивіться трейлер онлайн

"Озі: Голос лісу"

Маленька мавпочка Озі народилася в гарному тропічному лісі. Несподівано її будинок знищується, тому родині більше немає де жити. Виявляється, це зробили виробники пальмової олії, яким треба було зрубати якомога більше дерев. Тепер Озі має докласти максимум зусиль, щоб врятувати рідний ліс і побудувати новий дім.

"Озі: Голос лісу": дивіться трейлер онлайн

"Моя химерна сімейка"

13-річна Бетті народилася у незвичайній сім'ї. Кожен член родини має суперздібність, тому родина переховується серед звичайних людей. Однак є одна проблема – Бетті не вміє користуватися своєю магією, через що намагається вдосконалити власні навички. Такі спроби призводять до надмірного гніву короля, який тепер хоче знищити усю родину дівчини. Бетті має стикнутися з багатьма випробуваннями, під час яких зрозуміє, у чому ж її сила.

"Моя химерна сімейка": дивіться трейлер онлайн

Ці мультфільми точно не дозволять нудьгувати дітям. Кінострічки перенесуть маленьких глядачів до неймовірного світу захопливих пригод, сповнених яскравих емоцій і несподіваних поворотів.