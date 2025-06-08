Повороти сюжету і шалена напруга: 5 найкращих детективних фільмів за останні 10 років

Детективний жанр є одним з найпопулярніших серед глядачів. Адже тут поєднався напружений сюжет, містика та загадкове розслідування. Глядач разом з головними героями намагається розплутати складну справу й довідатись правду.

Класикою жанру є фільми, що вийшли понад 50 років тому. Однак і зараз продовжують з'являтись якісні детективи. Кіно 24 розповість про одні з найкращих за останні роки.

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"Візит інспектора" (2015)

Події фільму відбуваються у 1912 році. У домі Артура Бірлінга збираються на сімейну вечерю: його донька Шейла заручилась з нащадком іншої впливової сім'ї. Святковий вечір порушує поява інспектора поліції, який заявляє про самогубство простої дівчини Єви Сміт. Спершу кожен присутній знизує плечима, але потім виявляється, що усі якось посприяли тяжкій долі Єви.

"Візит інспектора": дивіться трейлер онлайн

"Нічні ігри" (2018)

Фільм розповідає про Енні та Макса, які обожнюють ігри. Вони беруть участь у детективній грі, яку для них організував брат Макса. Перша пара, яка все розгадає, отримає автомобіль. Тут Брукса викрадають, тож гравці беруться за розслідування. Але згодом розуміють: їх вплутали у справжню кримінальну справу.

"Нічні ігри": дивіться трейлер онлайн

"Ножі наголо" (2019)

Сім'я відомого письменника збирається разом, щоб відсвяткувати його ювілей. Та вже наступного ранку домашня працівниця знаходить чоловіка мертвим. Поліція вважає, що це самогубство, але тут з'являється приватний детектив. Він переконаний – господаря будинку вбили.

"Ножі наголо": дивіться трейлер онлайн

"Привиди у Венеції" (2023)

Події розгортаються у 1947 році напередодні Геловіну у Венеції. Сюди переїхав детектив Еркюль Пуаро, що вийшов на пенсію. Товариш просить його відвідати спіритичний сеанс медіума Джойс Рейнольдс, щоб викрити її шахрайство. Та жінка гине, що змушує присутніх повірити в духів. Пуаро переконаний, що сталося вбивство.

"Привиди у Венеції": дивіться трейлер онлайн

"Конклав" (2024)

Несподівана смерть Папи Римського змушує всіх кардиналів зібратися у Ватикані. Наглядати за процесом належить Томасу Лоуренсу. З кожним днем напруга зростає: хтось намагається використовувати хитрощі та втілювати в життя приховані плани. Лоуренс на тлі власних сумнівів вміло розкриває маніпуляції кардиналів, бо прагне чесного рішення.

"Конклав": дивіться трейлер онлайн