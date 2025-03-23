4 високорейтингові психологічні трилери, від яких кров холоне в жилах

Трилери можна сміливо назвати одним з найулюбленіших жанрів кіно у глядачів. Ці фільми здатні створювати напружену атмосферу, де кожен момент може змінити все.

Кіно 24 підготував добірку найкращих психологічних трилерів, які змусять ваше серце битися частіше. Ці стрічки не відпустять до останнього кадру.

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"Диявол назавжди" (2020)

Події розгортаються в штаті Огайо у період між Другою світовою та В'єтнамською війнами. У центрі сюжету – Арвін Рассел, який виріс у жорстокому світі, де панують продажні копи та серійні вбивці. Батько героя, повернувшись із війни, починає шукати захисту у вірі, але стає божевільним і накладає на себе руки. У дорослому віці хлопець змушений боротися за виживання, стикаючись із небезпечними людьми.

"Диявол назавжди": дивіться трейлер фільму онлайн

"Не хвилюйся, серденько" (2022)

Молода пара Еліс і Джек живуть у закритій спільноті "Перемога", яка здається справжнім раєм. Чоловіки працюють над таємничим проєктом, а жінки насолоджуються комфортним життям, займаючись хатніми справами та вечірками. Однак поступово Еліс починає помічати дивні речі – спершу зникнення жителів, а потім підозрілу поведінку своєї подруги. Головна героїня все більше сумнівається в реальності світу, в якому вона живе, і коли починає ставити занадто багато питань, то її змушують замовкнути.

"Не хвилюйся, серденько": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Спліт" (2016)

Кевін Крамб страждає на дисоціативний розлад особистості та має 23 різні альтер его, кожне з яких проявляється у певний момент. Якось одне з його "я" викрадає трьох дівчат та утримує їх у підвалі. Підлітки намагаються знайти спосіб врятуватися, взаємодіючи з різними особистостями Кевіна. Водночас несподівано пробуджується нова, ще більш небезпечна особистість Крамба – Звір.

"Спліт": дивіться трейлер фільму онлайн

"Спостерігач" (2022)

Джулія разом зі своїм чоловіком переїжджає до Бухареста через його нову роботу. Не знаючи мови й не маючи друзів, вона почувається самотньою. Одного разу жінка помічає, що сусід із квартири навпроти за нею спостерігає. Спочатку вона думає, що це просто випадковість, але щоночі він знову дивиться на неї через вікно. Водночас у місті з'являється серійний вбивця, і Джулія думає, що її переслідувач може бути цим злодієм.

"Спостерігач": дивіться трейлер фільму онлайн