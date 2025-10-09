Психологічні трилери – це ті фільми, які вимагають повного занурення в історію. Постійне слідкування за героями, пошук істини, а потім усвідомлення, що тебе обвели довкола пальця.

Якщо ви прихильники такого жанру, то наша добірка на Кіно 24 точно стане такою, яку захочеться переглянути ще раз, щоб зібрати всі пазли докупи.

"Острів проклятих"

Рік виходу: 2010

Рейтинг IMDb: 8.2

Два федеральні маршали прибувають на віддалений острів, щоб розслідувати зникнення пацієнтки з психіатричної лікарні для небезпечних злочинців. Але чим довше головний герой розкручує цю справу, тим більше починає сумніватись у власному здоровому глузді. Реальність змішується з галюцинаціями, а фінал настільки непередбачуваний, що вразить найвибагливішого глядача.

"Зникла"

Рік виходу: 2014

Рейтинг IMDb: 8.1

Ідеальне подружжя, ідеальний дім – аж поки одного ранку дружина не зникає. Усі докази вказують на чоловіка, але кожен новий епізод ламає попередню версію подій.

Фільм став класикою сучасних трилерів – блискуча акторська гра, неочікувані повороти та гіркий посмак правди.

"Дівчина з татуюванням дракона"

Рік виходу: 2011

Рейтинг IMDb: 7.8

Журналіст і загадкова хакерка проводять розслідування щодо зникнення дівчини з родини шведських магнатів. З кожним кроком вони розкривають усе темніші та збочені секрети сім'ї. А за цим – історія помсти, болю й тих, кого суспільство не хоче бачити.

