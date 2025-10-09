3 психологічні трилери, які змусять сумніватися у всьому
- Стаття розповідає про три психологічні трилери: "Острів проклятих" (2010), "Зникла" (2014), "Дівчина з татуюванням дракона" (2011), які мають високі рейтинги на IMDb.
- Кожен з цих фільмів характеризується несподіваними сюжетними поворотами та темними таємницями, що змушують глядачів сумніватися у всьому.
Психологічні трилери – це ті фільми, які вимагають повного занурення в історію. Постійне слідкування за героями, пошук істини, а потім усвідомлення, що тебе обвели довкола пальця.
Якщо ви прихильники такого жанру, то наша добірка на Кіно 24 точно стане такою, яку захочеться переглянути ще раз, щоб зібрати всі пазли докупи.
"Острів проклятих"
Рік виходу: 2010
Рейтинг IMDb: 8.2
Два федеральні маршали прибувають на віддалений острів, щоб розслідувати зникнення пацієнтки з психіатричної лікарні для небезпечних злочинців. Але чим довше головний герой розкручує цю справу, тим більше починає сумніватись у власному здоровому глузді. Реальність змішується з галюцинаціями, а фінал настільки непередбачуваний, що вразить найвибагливішого глядача.
"Зникла"
Рік виходу: 2014
Рейтинг IMDb: 8.1
Ідеальне подружжя, ідеальний дім – аж поки одного ранку дружина не зникає. Усі докази вказують на чоловіка, але кожен новий епізод ламає попередню версію подій.
Фільм став класикою сучасних трилерів – блискуча акторська гра, неочікувані повороти та гіркий посмак правди.
"Дівчина з татуюванням дракона"
Рік виходу: 2011
Рейтинг IMDb: 7.8
Журналіст і загадкова хакерка проводять розслідування щодо зникнення дівчини з родини шведських магнатів. З кожним кроком вони розкривають усе темніші та збочені секрети сім'ї. А за цим – історія помсти, болю й тих, кого суспільство не хоче бачити.
