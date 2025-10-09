У мережі можна побачити чимало відгуків про серіал і здебільшого вони позитивні. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Що відомо про серіал "Літо, коли я стала вродливою"?

Це популярний американський серіал, прем'єра якого відбулася у 2022 році. Історія ідеально підходить для перегляду підліткам, однак чимало дорослих кіноманів також уже поринули в цю історію.

Сюжет розвивається навколо Беллі, яка щороку разом із матір'ю та братом їздить до подруги матері у пляжний будиночок. З цим домом у неї пов'язані найкращі спогади усіх років. Вони проводять найкращі дні коло океану, але цього разу все буде по-іншому.

"Літо, коли я стала вродливою": дивіться онлайн трейлер серіалу

Дівчина збирається на канікули, але вона уже не та маленька Беллі, а доволі сформована та красива дівчина, якій подобається один хлопець. Вона закохана в нього з самого дитинства, але Беллі завжди була для нього непомітною. Та, видається, цього літа на неї чекає дуже багато несподіванок.

Головні ролі зіграли Лола Тун, Джекі Чун, Рейчел Бленчард, Крістофер Бріні, Гевін Касаленьйо, Шон Кауфман, Альфредо Нарцисо, Мінні Міллс, Саммер Медісон, Лайла Пейт.

Які ще серіали подивитись ввечері?

Якщо ж ви не любите легких підліткових історій, то можна також подивитись інші серіали на Netflix. Серед найновіших стрічок:

"Молоді мільйонери"

"Резиденція"

"Проблемні"

Обирайте свого фаворита для перегляду ввечері та насолоджуйтесь!