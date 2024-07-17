Новинки у топі: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, від яких неможливо відірватись

Стримінгова платформа Netflix знову оновила список фільмів і серіалів, які сьогодні найчастіше обирають українці для перегляду. На вершині списку опинилися неочікувані новинки, які вже встигли знайти своїх прихильників у світі кіно.

У матеріалі від Кіно 24 ви можете переглянути добірку найпопулярніших стрічок на Netflix та обрати щось цікаве для себе. Тут ви знайдете серіали на будь-який смак.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Суперген" 1 сезон

Майкл насолоджується життям: він має власний будинок, нову машину, і нещодавно його кохана дівчина погодилася вийти за нього заміж.

Все здається ідеальним, поки раптом Майкл не переміщується в майбутнє. Там він дізнається жахливу новину – його наречена невдовзі загине. Однак, у Майкла є шанс змінити хід подій і врятувати її.

Для цього йому потрібно зібрати команду людей з надздібностями, які допоможуть виправити майбутнє та зберегти життя коханої.

"Суперген": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вікінги: Вальгалла" 3 сезон

У сиквелі "Вікінгів" представлено нове покоління славетних героїв, що прийшли на зміну старим легендам. Події розгортаються через сто років після відомих подвигів оригінальних вікінгів. Ці нові герої тепер мають свої власні пригоди, виклики та битви, і настав їхній час творити історію, залишаючи свій слід у сагах та епосах.

Сиквел демонструє, як нові вікінги, натхнені спадщиною своїх предків, борються за свою славу і вплив у світі, який за цей час значно змінився.

"Вікінги: Вальгалла" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони" 3 сезон

У топ-3 найкращих серіалів на Netflix, звичайно ж, потрапили й культові "Бріджертони". Найпопулярнішим на цю мить є найновіший, третій сезон, який розповідає історію кохання Пенелопи Фезерінгтон і Коліна Бріджертона. У цьому ж сезоні загадкова леді Вістлдаун нарешті розкриє свою особу публічно, додаючи ще більше інтриги й драматизму до сюжету.

Шанувальники серіалу з нетерпінням слідкують за розвитком подій, насолоджуючись витонченою атмосферою і захопливими поворотами в житті улюблених персонажів.

"Бріджертони" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

У топ-10 найпопулярніших серіалів на Netflix також увійшли такі стрічки:

"Клани Галісії" (1 сезон)

"Джентльмени" (1 сезон)

"Бріджертони" (2 сезон)

"Бріджертони" (1 сезон)

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

"Вікінги: Вальгалла" (1 сезон)

"Дівчина-ґік" (1 сезон)

Переглядайте найкращі серіали на стримінговій платформі. Тисячі українців вже обрали своїх фаворитів, тепер настала ваша черга.