10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які варто подивитись на вихідних

Вихідні вже близько, а ви ще не обрали серіал для перегляду? Стримінгова платформа Netflix оновила список найпопулярніших серіалів тижня, які варто переглянути справжнім кіноманам.

Це стрічки, які найчастіше дивляться українці. На Кіно 24 ви можете подивитися трейлери онлайн та прочитати описи сюжетів, щоб точно не помилитися з вибором.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Бріджертони", 3 сезон

Уже декілька тижнів поспіль провідну позицію займає серіал "Бріджертони". У третьому сезоні Пенелопа Фезерінгтон вирішує нарешті вийти з тіні своєї матері та сестер, прагнучи знайти чоловіка та вступити в шлюб. Їй допомагатиме давній друг Колін, який щойно повернувся з подорожі. Однак ці молоді люди ще не усвідомлюють, до чого це їх призведе… до кохання.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер третього сезону

"Бріджертони", 1 сезон

У першому сезоні глядачі знайомляться із великою родиною "Бріджертонів". Цього разу на шлюбний ринок вперше виходить красуня Дафні. Вона збирається не просто знайти собі заможного чоловіка, дівчина мріє про щире кохання, яке так важко розпізнати серед великого пафосу лондонської еліти.

Допомогти їй знайти свого обранця допомагатиме герцог Ганстінгс, який не має жодного бажання одружуватись до моменту знайомства із міс Бріджертон. Ця зустріч змінить їхнє життя назавжди, але попереду ще чимало випробувань, які чекатимуть на цю молоду пару.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер першого сезону

"Бріджертони", 2 сезон

Другий сезон серіалу зосереджується на історії лорда Ентоні, старшого сина родини Бріджертонів, і його пошуках нареченої. Ентоні вирішив знайти дружину, яка відповідатиме як його високим стандартам, так і очікуванням суспільства.

Однак доля розпоряджається так, що Ентоні опиняється перед складним вибором: справжнє кохання або просто задоволення вимог суспільства.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер другого сезону

Якщо ж ви вже переглянули всі частини "Бріджертонів", обирайте стрічки, які також потрапили у список найпопулярніших від Netflix. Серед них:

"Ерік",

"Дівчина-ґік",

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти",

"Джентльмени",

"Клани Галісії",

"Ласун",

"Хороший лікар".

Нехай ваші вихідні пройдуть насичено, а провести чудово час вам допоможе Netflix і найкращі серіали.