Моторошні детективні серіали, які не можна пропускати

Якщо хочеться максимально напруженого true crime. Якщо подобаються психологічні загадки та моторошні таємниці. Якщо хочеться новинки з Ніколь Кідман, Джеймі Лі Кертіс і судмедекспертизою – тоді це для вас.

24 Канал зібрав захоплюючі серіали де є серійні вбивці, психологічні загадки, судмедекспертиза і достатньо підозрілих персонажів, щоб до кінця серії не довіряти навіть власному дивану.

"Чорний птах"

IMDb: 8,1

Жанр: кримінал, драма, трилер, true crime

У головних ролях: Терон Еджертон, Пол Волтер Гаузер, Грег Кіннір.

Black Bird – мінісеріал, заснований на реальних подіях. Джиммі Кіну засуджують до 10 років ув'язнення, але ФБР пропонує йому угоду: потрапити до в'язниці для особливо небезпечних злочинців і завоювати довіру підозрюваного серійного вбивці Ларрі Голла.

Його завдання – витягнути з Голла зізнання та з'ясувати, де можуть бути поховані жертви. Проблема лише в одному: чоловік може говорити правду, а може просто майстерно брехати.

"Чорний птах": дивитись трейлер

Що кажуть критики та глядачі

На Rotten Tomatoes "Чорний птах" має 98% від критиків і 95% від глядачів. Критики особливо відзначають атмосферу, неоднозначність історії та акторську гру, зокрема моторошного Пола Волтера Гаузера й переконливого Терона Еджертона.

"Грішниця"

IMDb: 7,8

Жанр: кримінал, детектив, психологічний трилер, драма

У головних ролях: Білл Пуллман, Джессіка Біл, Джессіка Хехт.

Молода жінка Кора раптово скоює жорстоке вбивство просто посеред пляжу. Вона не заперечує, що зробила це, але сама не розуміє, чому. І ось тут у справу вступає детектив Гаррі Амброуз, який намагається докопатися до причин злочину.

"Грішниця": дивитись трейлер

Що кажуть критики та глядачі

На Rotten Tomatoes серіал має 92% від критиків і 73% від глядачів, а перший сезон – 91% і 87% відповідно. Критики хвалять непередбачуваний сюжет і акторську гру, а глядачам особливо подобається психологічна складова, хоча наступні сезони, на думку частини аудиторії, вже не такі сильні.

"Скарпетта"

IMDb: 6,1

Жанр: кримінал, детектив, драма, трилер

У головних ролях: Ніколь Кідман, Джеймі Лі Кертіс, Боббі Каннавале, Саймон Бейкер.

Найсвіжіша серіальна позиція у цій добірці. У центрі сюжету — судмедекспертка Кей Скарпетта, яка повертається до Вірджинії та знову береться за складні кримінальні справи. Але, як це часто буває у хорошому детективі, проблеми чекають не лише в морзі. Тут вистачає старих образ, сімейних таємниць і складних стосунків.

А ще тут Ніколь Кідман і Джеймі Лі Кертіс. Тобто каст виглядає так, ніби продюсери вирішили: якщо вже розслідувати вбивства, то робити це красиво.

"Скарпетта": дивитись трейлер

Що кажуть критики та глядачі

На Rotten Tomatoes "Скарпетта" має 58% від критиків і 43% від глядачів. Критики хвалять акторський склад і загадку, але дорікають серіалу за перевантажений сюжет та хаотичну структуру. Водночас частині глядачів сподобалися атмосфера, актори й детективна інтрига.

І не забудьте подивитись цю добірку серіалів трилерів. Так, що бефект підкріпити.