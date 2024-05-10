3 високорейтингові трилери, які тримають в напрузі до останнього

Емоція страху є однією з базових, однією з перших, яку люди почали відчувати. Страх може паралізувати, лякати або навіть приносити задоволення. І один зі способів отримати кайф від цього відчуття — це переглянути фільм у жанрі трилера.

Ми зібрали для вас список найкращих фільмів, які мають високі глядацькі рейтинги. Серед них: "Невидимий гість",

"Загублена", "Тіло". Дивіться трейлери та читайте описи сюжетів на Кіно 24.

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"Невидимий гість" (2016)

Рейтинг IMDb: 8.0

Молодий підприємець Едріан Доріа прокидається в закритій кімнаті готелю поряд з трупом своєї коханої. Його звинувачують у вбивстві, але він вважає себе невинним.

Він звертається за допомогою до Вірджинії Гудмен, найкращого спеціаліста з проблемних справ в країні. Протягом однієї ночі консультантка та її клієнт працюватимуть, щоб знайти єдине правильне рішення, яке дозволить бізнесмену уникнути тюрми.

"Невидимий гість": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загублена" (2014)

Рейтинг IMDb: 8.1

Емі та Нік здавалися ідеальною парою зовні. Під час кризи вони покидають Манхеттен, де раніше жили, і переїжджають в Міссурі, місто, яке є рідним для Ніка. Проживши разом вже п'ять років, чоловік і дружина готуються відсвяткувати річницю свого шлюбу, на яку запрошують рідних та друзів.

Однак гостей чекає несподіванка – зразковий чоловік повідомляє, що Емі зникла. На фоні натовпу репортерів і поліцейських, які вивчають цей випадок, чорна хмара слави обвисає над чоловіком зниклої жінки, а на нього падає велика кількість підозр.

Усі докази, залишені на видному місці, свідчать про те, що зникнення не було просто випадковим, а супроводжувалося насильством. Нік намагається розплутати вузли своєї невинності та встановити правду, проте його зусилля розбиваються об таємницю та скелети, які знаходяться в шафі самої пари.

"Загублена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Тіло" (2012)

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Рейтинг IMDb: 7.6

За сюжетом одного разу на дорозі автомобіль збиває людину, яка в жаху від чогось або когось біжить. Виявляється, що це простий нічний сторож, який працював у морзі неподалік. У поліції виникають питання: що його так налякало, а також куди пропав труп, що недавно надійшов у морг і перебував у відсіку номер три.

"Тіло": дивіться онлайн трейлер фільму

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