Зможуть подивитись тільки найсміливіші: 4 моторошні фільми, які змушують панікувати

Якщо ви відчуваєте, що ваші нерви справді витримують все, то наша нова добірка фільмів точно не залишить вас байдужими. У цьому списку ми зібрали стрічки, які не для слабкодухих, а для тих, хто готовий до справжнього шоку та напруги.

Це п'ять моторошних фільмів, які змушують серце битися швидше, а в душі поселяється справжня паніка. Готуйтеся до того, що ваші нерви будуть перевірені на міцність, адже ці фільми здатні налякати навіть найбільш стійких глядачів.

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"Психо"

За сюжетом фільму, молода жінка, яка працює співробітницею однієї з престижних фірм, що займається торгівлею нерухомістю, опиняється в складній ситуації. Вона втікає з великою сумою грошей, які їй було довірено для того, щоб покласти їх на банківський рахунок.

"Психо": дивіться онлайн трейлер фільму

Розуміючи, що її вчинок не залишиться непоміченим, жінка намагається уникнути зустрічі з поліцією та ховається від можливого затримання. Її втеча приводить до того, що вона зупиняється в тихому, на перший погляд, безпечному мотелі, де вона сподівається знайти тимчасовий притулок. Проте, не знаючи, що чекає її попереду, вона навіть не підозрює, що саме цей мотель приховує набагато більшу небезпеку, ніж вона могла собі уявити.

"Від заходу до світанку"

За сюжетом цього фільму, два брати, які щойно скоїли пограбування банку, опиняються в екстремальній ситуації, намагаючись втекти від поліції. У хід йдуть всі засоби, щоб уникнути затримання, і в ході своєї втечі вони вирішують захопити в заручники священника та його дітей, які випадково опинилися на їхньому шляху.

"Від заходу до світанку": дивіться онлайн трейлер фільму

Час іти далі, і вони вирушають до мексиканської границі, проте, зрозумівши, що поліція буквально наступає на п’яти, брати вирішують провести ніч у тихому придорожньому барі, де можна спробувати сховатися і перевести дух. Однак у цьому барі починається справжнє жахіття.

"Чим ми займаємося в тінях"

У центрі сюжету фільму – троє вампірів, які намагаються пристосуватися до сучасного світу, попри свою тисячолітню історію. Віаго, Дікон і Владислав – головні герої, що зіштовхуються з новими викликами та реаліями XXI століття. Попри свої надприродні здібності, вони змушені розв'язувати побутові проблеми, які знайомі кожній сучасній людині.

"Чим ми займаємося в тінях": дивіться онлайн трейлер фільму

Як справжнім вампірам, їм доводиться мати справу з оплатою житлово-комунальних послуг, що не завжди є простим завданням, враховуючи, що їхні гроші часто не актуальні в сучасній економіці. Крім того, регулярне прибирання в будинку стає справжнім випробуванням, особливо коли хтось із них через свою нечистоту ризикує втягнути всіх у неприємні ситуації.

"Примарний екіпаж"

За сюжетом фільму, у переддень Нового року троє п'яниць, зібравшись разом, вирішують провести час за спогадами та розповідями. Однією з тем їхніх бесід стає стара легенда, яку вони чули від різних людей. Згідно з цією легендою, той, хто помирає останнім у поточному році й має великий гріх на душі, після своєї смерті стає водієм примарного екіпажу.

"Примарний екіпаж": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей екіпаж має підвозити душі померлих протягом усього наступного року, виконуючи зловісну місію. Легенда наголошує, що саме ті, хто не спокутував своїх вчинків, стають обранцями цієї темної долі. І ось, на останній годині року, один з п'яниць, Давід Хольм, несподівано помирає рівно опівночі.