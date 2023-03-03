Не "Мавкою" єдиною: які українські мультфільми вже показували на великих екранах

Довгоочікувана "Мавка. Лісова пісня" вийшла в українських кінотеатрах 2 березня. Які ще мультфільми показували на великих екранах та чи сподобалися українцям – читайте на Кіно 24.

На тлі епічної прем’єри анімаційної стрічки за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня", ми зібрали 5 мультфільмів, вартих вашої уваги. Серед них картина режисера "Мавки" Олега Маламужа "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" 2018 року.

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Якісні українські мультфільми, які вже показували на великих екранах

"Бабай", 2014 рік

"Бабай" 2014 року є першим повнометражним українським анімаційним фільмом, який вийшов у широкий прокат України. Режисерка – Марина Медвідь. За її словами, всі герої мультфільму – Відьма з Чортом, Вій та головний кошмар усіх дитячих снів Бабай – борються за це чарівне яйце, яке може виконати всі бажання кожного, хто його захопить. Вона розповіла 24 каналу, що фільм вийшов зовсім не страшний і цікавий для всієї родини.

Тут є дівчинка, яка повинна перемогти їх всіх, тому що, ясна річ — добро має перемогти зло,

— каже Марина Медвідь.

"Бабай": дивіться трейлер мультфільму

"Микита Кожум'яка", 2016 рік

В основу сюжету ліг однойменний твір Антона Сіяники, сучасного українського дитячого письменника. Сюжет мультфільму доволі звичний. У родині Кирила Кожум’яки підростає син, який мріє стати героєм, як і батько. Однак Кирило бачить для сина роль ремісника. Аж поки не трапляється диво і хлопчик не потрапляє у паралельний світ, де має побороти світове зло – дракона.

"Микита Кожум'яка": дивіться трейлер мультфільму

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", 2018 рік

За сюжетом, у чарівному Києві мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, навіть не підозрюючи, що дівчина – донька київського князя. Але щастю закоханих не судилося тривати вічно: злий чаклун Чорномор з’явився в магічному вихорі і на очах Руслана викрав кохану, прагнучи перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність.

Руслан вирішує рушити у погоню за вкраденою принцесою, щоб, здолавши всі перешкоди та небезпеки на своєму шляху, довести, що справжнє кохання – сильніша за магію.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": дивіться трейлер мультфільму

"Клара та чарівний дракон", 2019 рік

Дівчина Клара живе у казковому світі, де існують гноми, дракони та чарівники. Одного разу в ньому з’являється чарівний дракончик. Через виключну рідкість його викрадають сили зла, щоб використати його чари. Завдяки випадку вони втрачають дракончика, якого знаходять двоє друзів — життєрадісний єнот і буркотливий гном.

"Клара та чарівний дракон": дивіться трейлер мультфільму

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"Віктор Робот", 2020 рік

Історія мультфільму відбувається в далекому майбутньому. Головні герої – Віка та її помічник – крихітний робот Віктор. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює, а єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки.

Утім, він таємничо зникає. Тож для того, аби врятувати світ, дівчинка разом з Віктором відправляються на пошуки дідуся. Сценаристка Анастасія Лавренішина розповіла, що це алегорія на сучасних людей, які грузнуть в щоденній рутині.

Головний меседж – показати, наскільки важливо знайти своє призначення. Утім, для дітей таке пояснення фільму може бути складнуватим. Тож, для них в Анастасії своє пояснення.

Цікаво, що на момент 2020 року, "Віктор Робот" був 5 повнометражним мультфільмом України. Режисер анімації – Анатолій Лавренішин.

"Віктор Робот": дивіться трейлер мультфільму