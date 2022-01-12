"Найкращі Вихідні": творці комедії презентували новий романтичний трейлер

За місяць до прем’єри комедії "Найкращі вихідні" творці фільму презентували новий романтичний трейлер. Режисером стрічки став Влад Климчук.

Глядачі побачать на екрані Київ: атмосферний, що надихає, а часом похмурий та зовсім непривітний — такий же різний, як і герої запальної комедії. Творці зафільмували приголомшливі столичні краєвиди (90 % натурних кадрів), а найкращі моменти відзняли в розпал музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. Про це повідомила пресслужба фільму.

Читайте також Найкращі фільми про покер: 7 стрічок за рейтингом IMDb

За сюжетом, хлопець з Німеччини приїжджає в Україну і влаштовується волонтером на Atlas Weekend. Поки парубок намагається закохати у себе дівчину, губить закордонного хедлайнера фестивалю. Водночас хлопці з Кривого Рогу організовуюсь парубоцький вечір, але без сварок, бійок не обійтися. Сперечаються як діти, б’ються як дорослі! Крім цього, нам покажуть щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера, якого, уявіть, не бачила 10 років. За цей час вона лише ідеалізувала собі образ батька та уявляла різні історії.

На цьому подорож не зупиняється! Найпалкіші шанувальники українських комедій побачать історію про те, як кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. Напевне, в кожного була знайома ситуація – коли чогось дуже сильно прагнеш, а потім раз і повертаєшся до тих ситуацій, які підкидає саме життя. Ми впевнені, це буде найбожевільніша подорож героїв та їхні Найкращі Вихідні! Як їх не любити?

"Найкращі вихідні": дивіться другий трейлер

"Найкращі вихідні": актори та їхні ролі

У ролях: Дар'я Петрожицька, Еліас Райкерт, Ганс Йорг Бертхольд, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Георгій Хостікоєв, Наталія Бабенко, Тарас Денисюк, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Валерій Морозов

Цікаво також те, що у картині візьмуть участь зіркові камео: VERKA SERDUCHKA & band, alyona alyona, The HARDKISS, ONUKA, Артем Пивоваров, Олексій Дурнєв.

Романтичні Ганс та Ольга, яких на екрані втілюють актори Еліас Райхерт та Дар’я Петрожицька, встигли зустріти не лише пухнасту альпаку та величного коня у самому центрі столиці, а й справжню жінку-кицю.

Справжнім випробуванням для Тараса Денисюка стали сцена за участі VERKA SERDUCHKA & band. Актор зіграв у фільмі непосидючого Лесика. Цікаво, що молодикові довелося імпровізувати під час зйомок, адже сцену знімали просто під час виступу народної улюблениці. Що з цього вийшло – дізнаємося після перегляду стрічки.

Аліна Чебан зіграла роль Аліси, сцени з нею доволі ефектні. Зокрема, Аліна так старалася знищити 4 гітари, що навіть травмувала коліно.

Георгій Хостікоєв перевтілився у справжню рок-зірку та виконав сингл наживо на сцені Atlas Weekend. У цьому йому допоміг лідер гурту EPOLETS Павло Варениця, який погодився адаптувати свою пісню Rock is Dead на прохання режисера фільму Влада Климчука.

Цікавий факт. У фільмі звучатиме понад 10 нових українських хітів, а також атмосферна кіномузика, автором якої є Євген Філатов (The Maneken).

До речі, у картині знялися тисячі людей, які запалювали під саундтрек фільму "Твій день" у виконанні alyona alyona, The HARDKISS, Onuka та Артема Пивоварова, а також під час виступу VERKA SERDUCHKA & band на головній сцені музичного фестивалю.

У широкий прокат комедія виходить вже цієї зими – з 2 лютого 2022 року, тож встигніть поринути в літо та пригоди!