Українські фільми й серіали, які створили за час війни

Український кінематограф продовжує стрімко розвиватись, попри складні обставини, у яких знаходиться наша країна. Кінотворці створюють з кожним разом все якісніші стрічки, які підкорюють світові фестивалі.

Читайте в матеріалі 24 Каналу, які українські фільми та серіали були створені за час повномасштабного вторгнення.

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Українські стрічки, створені під час великої війни

"20 днів у Маріуполі"

Проєкт відеожурналіста Associated Press, Мстислава Чернова, разом з колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєтко про початок повномасштабного вторгнення в Маріуполь розкриває перші тижні російської агресії в Україну.

Фільм охоплює гуманітарну катастрофу внаслідок облоги, масові поховання, виявлені злочини російських військ, а також висвітлює роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жіночий лікар. Нове життя"

"Жіночий лікар. Нове життя" – це продовження російськомовного серіалу "Жіночий лікар", в якому раніше брали участь російські актори. Основна ідея залишилась незмінною: події розгортаються в пологовому відділенні, з акцентом на видатного акушера-гінеколога. Однак сюжет цього сезону адаптований до подій, які відбуваються в Україні сьогодні, адже серіал знімався під час великої війни.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зв'язок"

Серіал розповідає про те, як повномасштабна війна вплинула на нашу реальність. Історія українців, які ставали сильнішими, визволяли міста, волонтерили, підтримували ЗСУ, переживали масовані ракетні обстріли та вимкнення світла. Однак головною темою є оптимізм українців, їх віра в перемогу та здатність знаходити приводи для сміху, наперекір всім труднощам та викликам.

"Зв'язок": дивіться онлайн трейлер фільму