Їх не можна пропустити: 7 довгоочікуваних фільмів цієї весни

З приходом весни на кіноманів чекає розквіт сфери кіно та новинки, що готові вражати й дивувати. Найближчими місяцями в Україні та світі на великі екрани вийдуть фільми, на які всі чекали з нетерпінням.

У чергових кінопрем'єрах Роберт Паттінсон з'явиться у фантастичній антиутопії, а Рамі Малек зіграє таємного агента. Також у прокат вийде новий фільм про російсько-українську війну.

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"Мікі 17"

Прем'єра: 5 березня

Нова стрічка оскароносного режисера Пон Джунхо розповідає про Мікі – "відновлювального працівника", який вирушає на невідому планету. Після смерті його свідомість переносять у нове тіло. Та в якийсь момент герой розуміє, що відрізняється від інших. Якось Мікі втратив зв'язок з базою, а коли повернувся, то виявив – йому вже створили заміну. Цей фільм вже вийшов у прокат, тому є нагода вже його оцінити.

"Мікі 17": дивіться трейлер онлайн

"Такі дрібниці"

Прем'єра: 13 березня

Оскароносний Кілліан Мерфі зіграє головну роль в новій історичній драмі. Його персонаж – торговець вугіллям та батько п'яти доньок Білл, який дізнається про моторошні умови місцевого монастиря. Там утримують "негідних жінок" немов у виправному центрі. Білл може змовчати або ж спробувати їх врятувати.

"Такі дрібниці": дивіться трейлер онлайн

"Білосніжка"

Прем'єра: 20 березня

Римейк класичного мультфільму 1937 року по-новому розповість про Злу Королеву, яка намагатиметься отруїти Білосніжку. Але цього разу дівчину рятуватиме не чарівний Принц, а заповітною мрією Білосніжки буде не любов, а лідерство. За кордоном мюзикл вже набув статусу скандального, однак стрічка залишається однією з найочікуваніших цього року.

"Білосніжка": дивіться трейлер онлайн

"Аматор"

Прем'єра: 10 квітня

Шпигунський трилер розповідає про криптографа ЦРУ, дружину якого вбивають терористи в Лондоні. Головний герой шантажує своїх колег для того, щоб стати агентом та помститися за смерть своєї коханої.

"Аматор": дивіться трейлер онлайн

"МУР. Ти [Романтика]" в кіно

Прем'єра: 10 квітня

Сценічна версія мюзиклу про Розстріляне Відродження вийде на великих екранах. Тут вперше можна буде побачити письменників як живих людей, а не як імена в підручниках. Сюжет відбувається у будинку "Слово" в Харкові, де у 1930-х роках жив, надихався і творив український літературний бомонд. Трагічні події сторічної давності переплітаються з сучасними.

"МУР. Ти [Романтика]": дивіться трейлер онлайн

"Дві сестри"

Прем'єра: 24 квітня

Польсько-український фільм розповість про початок повномасштабного вторгнення. Зведені сестри Яшміна і Малгожата їдуть до України з Польщі, щоб знайти свого батька-волонтера, який зазнав поранення. Дівчатам доведеться переглянути їхні сімейні стосунки й знайти спільну мову для порятунку тата. У фільмі знялися українські актори.

"Дві сестри": дивіться трейлер онлайн

"Ліло і Стіч"

Прем'єра: 22 травня

Це анімаційно-ігровий римейк вже культового фільму 2002 року. Події анімаційної стрічки розгортаються на Гаваях, де самотня 6-річна дівчинка Ліло живе зі старшою сестрою. Якось вона бере додому домашнього улюбленця, – так вона стає подругою прибульця-втікача Стіча.

"Ліло і Стіч": дивіться трейлер онлайн