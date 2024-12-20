9 найпопулярніших фільмів 2024 року, які стали фаворитами українців

Наближається закінчення року, і це чудовий момент для того, щоб підбити підсумки. Саме час згадати, що принесло найбільше вражень, емоцій та нових кінематографічних відкриттів. І звісно, не можна обійти увагою улюблені фільми, які залишили свій слід у серцях глядачів.

2024 рік став справжнім святом для кіноманів, адже він був багатий на якісні кінопрем'єри, які вразили різноманіттям жанрів, глибиною сюжетів та неймовірними акторськими роботами. У нашому матеріалі розповідаємо про ті фільми, які стали фаворитами глядачів цього року.

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Найпопулярніші фільми 2024 року

"Дюна 2"

"Дюна: Частина друга" продовжує історію, розповідаючи про міфічну подорож Пола Атріда та фременів, які вирушають на шлях помсти заколотникам, що знищили його родину. На цьому шляху Пол стикається з важкими моральними питаннями, адже його боротьба не лише за відновлення справедливості, а й за майбутнє, яке він здатний передбачити.

"Дюна 2": дивіться онлайн трейлер фільму

З одного боку, Пол переживає глибоке кохання до своєї супутниці, але з іншого – він розуміє, що доля всесвіту та його рідного дому залежить від його рішень.

Вибір між особистими почуттями та обов'язком перед народом та планетою стає для нього не просто випробуванням, а справжнім тяжким тягарем. Пол має обрати: залишити кохання і прийняти свою роль у великій боротьбі, або відмовитись від свого призначення заради щастя в особистому житті.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Одна з найпопулярніших українських документальних стрічок, яка стала справжнім проривом у своєму жанрі, – це кінокартина, що розповідає історію легенди української естради Назарія Яремчука. Цей фільм не лише здобув визнання глядачів, а й став найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Документальна стрічка занурює глядачів у життєвий шлях та творчий спадок Назарія Яремчука – одного з найбільш видатних представників української музики.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Покинь, якщо кохаєш"

За сюжетом, дитинство Лілі Блум було далеким від казки. Вона багато років була свідком домашнього насилля з боку свого батька, що залишило глибокі рани в її серці та психіці. Однак, подорослішавши, Лілі вирішує почати нове життя. Вона переїжджає до Бостона, сповнена надій та прагнень. Її найбільша мрія – відкрити квітковий магазин, який стане її притулком від болючого минулого і дозволить знайти внутрішній спокій.

Випадкова зустріч з чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом кардинально змінює її життя. Між ними виникає сильний емоційний зв'язок, і Лілі здається, що вона нарешті знайшла щастя. Проте з часом вона починає помічати певні риси в поведінці Райла, які нагадують їй про батька і його руйнівний вплив на її дитинство. Це змушує Лілі задуматися, чи не повторюється той самий сценарій, який вона так прагнула залишити позаду.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться онлайн трейлер фільму

Тепер дівчині доведеться зробити складний вибір між любов'ю до Райла і своєю внутрішньою безпекою. Щоб розірвати це коло, Лілі має зрозуміти, чи зможе вона знову довіряти людині, яка викликає в ній старі болючі спогади. Цей вибір стане для неї важливою боротьбою за власне щастя та свободу від минулого.

Серед найпопулярніших стрічок 2024 року варто відзначити кілька фільмів, які неабияк привернули увагу глядачів і стали справжніми хітами цього року:

"Ми були рекрутами",

"Реал",

"Емілія Перес",

"Конклав",

"Субстанція",

"Марія".

Чи не кожна з цих прем'єр привернула увагу до себе завдяки своїй унікальності та потужному впливу на глядачів. Тому ці стрічки заслужено отримали титул найпопулярніших фільмів 2024 року, ставши важливими подіями в кінематографічному світі.