Тут є все – від драм, які змушують задуматися про важливі життєві питання, до екшенів і трилерів, що тримають у напрузі з першої до останньої хвилини. Для любителів комедій та легких розваг також є декілька цікавих варіантів, щоб розслабитись після важкого дня.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Ціна краси" 1 сезон

На платформі Netflix зараз однією з найпопулярніших стрічок є серіал "Ціна краси", який очолив список найбільш перегляданих серіалів. Ця драма захоплює глядачів не лише складними персонажами, але й загадковим сюжетом, що поступово розкривається через призму особистих драм та соціальних проблем.

Основна сюжетна лінія серіалу обертається навколо молодої стриптизерки, життя якої кардинально змінюється після зустрічі з багатою, але надзвичайно проблемною родиною. Ця родина стоїть за однією з найбільших імперій краси в країні, яка, на перший погляд, виглядає бездоганно. Проте, за зовнішньою розкішшю ховається темна, злочинна схема, що пов'язана з порушенням законів і маніпуляцією людьми.

"Ціна краси": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головна героїня потрапляє в складну ситуацію, опиняючись між бажанням змінити своє життя та спокусами, які несе їй цей новий, багатий світ. Вона стає частиною того, що, на перший погляд, виглядає як можливість досягти великого успіху, але насправді це шлях до великої небезпеки та морального падіння.

Серед найпопулярніших серіалів на Netflix також:

"Вбивайте усвідомлено" 1 сезон

"Закон Лідії Поет" 2 сезон

"Дипломатка" 2 сезон

"Лінкольн для адвоката" 3 сезон

"Лінкольн для адвоката" 1 сезон

"Лінкольн для адвоката" 2 сезон

"Дипломатка" 1 сезон

"Остання ніч у Треморі"

"Уперед, брате" 1 сезон

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Конотопська відьма"

Рейтинг найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі очолює українська стрічка "Конотопська відьма", яка привернула величезну увагу глядачів завдяки потужному сюжету та глибокій емоційній насиченості.

За сюжетом, прадавня відьма з Конотопу, що колись відмовилася від своїх магічних сил, закохується у звичайного хлопця і вирішує жити як звичайна жінка. Вона давно зреклася своїх відьомських здібностей, бажаючи відчути справжнє людське щастя. Але початок війни змінює її долю. Коли російські солдати захоплюють місто, її коханого жорстоко вбивають. Трагічна втрата та безжальні дії ворога стають для неї останньою краплею.

Відьма, охоплена гнівом і бажанням помсти, вирішує повернути свої магічні сили й використати їх для того, щоб карати окупантів.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у цьому списку опинились такі фільми:

"Вовкулаки"

"Часовий зріз"

"Брати Супер Маріо"

"Напад"

"Самотня планета"

"Темні часи"

"Співай 2"

"Співай"

"Відступна тінь"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом.