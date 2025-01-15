Одразу 3 українські фільми серед найкращих: 10 найпопулярніших стрічок на Netflix, які вражають

Стримінгова платформа Netflix оновила свій список найпопулярніших фільмів, і цього разу українські кіномитці знову відзначилися на міжнародній арені. Одразу три українські фільми потрапили в список найкращих.

Цей список надає чудову можливість познайомитись з найкращими стрічками сучасного кінематографа. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.

Рекомендуємо 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українських глядачів

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Секрети домашніх тварин 2"

А ви колись задумувались, що відбувається з нашими домашніми улюбленцями, коли ми йдемо з дому – на роботу, до школи чи просто у справах? Виявляється, їхнє життя в нашій відсутності зовсім не таке, як ми звикли собі уявляти. Можливо, наші чотириногі друзі навіть мають власні плани та пригоди, поки ми далеко.

Пес Макс – чудовий приклад такого життя. Більшу частину свого життя він провів у квартирі, де простір був обмежений чотирма стінами. Але навіть у таких умовах він зміг пережити чимало цікавих ситуацій. Одна з його найбільших пригод сталася, коли він намагався знайти дорогу назад додому. Це було важке і навіть небезпечне випробування, але воно сильно змінило Макса. Тепер, після цього досвіду, він вже не боїться нічого. В нього є новий погляд на світ і на себе.

"Секрети домашніх тварин 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Однак є одне, що все ще викликає в Макса тривогу – це візити до ветеринара. І не дивно, адже ці походи ніколи не були для нього приємними. Кожен візит означає не лише зустріч з іншими тваринами, але й неприємні процедури, які навіть найхоробріший пес би не хотів пережити.

Але цього разу Макс налаштувався на справжній виклик. Він вирішив, що не дозволить страху взяти верх, і піде до лікаря, готовий зустріти всі труднощі з новою відвагою. Чи вдасться йому подолати свої страхи? Це буде цікаво побачити!

"AD VITAM"

За сюжетом фільму, колишній агент, який намагається жити спокійним життям разом з вагітною дружиною, стає жертвою жорстокого нападу. Вночі їхній дім зазнає вторгнення – невідомі особи вриваються в їхнє житло, погрожуючи життю пари. Вони намагаються захистити себе, але ситуація вийшла з-під контролю. Під час атаки чоловік розуміє, що все це не випадковість, а частина чогось більшого, пов'язаного з його темним минулим.

"AD VITAM": дивіться онлайн трейлер фільму

"Буча"

За сюжетом, Костянтин Гудаускас – чоловік із непростою долею. Литовський єврей, громадянин Казахстану, активіст, він отримав притулок в Україні та оселився в Бучі. Його життя кардинально змінюється з початком російського вторгнення в Україну. Завдяки тому, що Костянтин має казахський паспорт, він отримує можливість перетинати лінію фронту та потрапляти на території, окуповані російськими військами.

Це дає йому шанс рятувати мирних жителів, евакуюючи їх із зон бойових дій. Протягом цього нелегкого процесу йому вдається вивезти 203 людини, ризикуючи своїм життям, щоб зберегти їхнє.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

У топ-10 також потрапили такі стрічки:

"Любовна афера"

"Збори ОСББ"

"Ручна поклажа"

"Божевільні"

"Секрети домашніх тварин"

"Номер 24"

"МА"

Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів та влаштуйте собі справжній вечір релаксу та кіно.