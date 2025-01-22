10 найпопулярніших фільмів та серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

На Netflix опублікували оновлені списки найрейтинговіших фільмів і серіалів на платформі. Якщо ви досі вагаєтесь, що обрати для перегляду ввечері, не біда – на стримінгу можна знайти найпопулярніші стрічки, які найбільше дивляться українці.

Ці фільми та серіали набули популярності завдяки захопливим сюжетам, талановитим акторам та емоційній глибині, що вражає навіть найвибагливіших глядачів. Серед таких кіноісторій ви точно знайдете свого фаворита – будь-то драмеді, трилери, фантастика чи комедії.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Первісна Америка"

За сюжетом цього бойовика, мати та її син, рятуючись від темного минулого, вирушають у подорож через величезні, відкриті простори американського Заходу. По дорозі вони знаходять нову сім'ю, опиняючись серед людей, які готові прийняти їх і допомогти почати нове життя. Однак їхня подорож не буде легкою: вони мають пройти через суворі й жорстокі землі, де кожен день несе небезпеку, а вижити можна лише завдяки силі волі, відвазі та рішучості.

"Первісна Америка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед найпопулярніших серіалів також:

"Гра в кальмара" 2 сезон

"Сумую за тобою"

"Цілую, Кітті"

"Гра в кальмара" 1 сезон

"Собачий пагорб"

"Ла-пальма"

"Чорні голуби"

"У тіні"

"Нічний агент"

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Знову в дії"

За сюжетом, колись Емілі та Метт вирішили залишити свою роботу в ЦРУ, прагнучи побудувати нормальне життя та створити сім'ю. Вони залишили позаду небезпечний світ шпигунства, намагаючись жити спокійно. Однак, коли їхнє прикриття несподівано розкривають, їхній мирний побут руйнується. Тепер, змушені повернутись до світу шпигунства, пара виявляється втягнута в небезпечні й складні ситуації, де їм доведеться знову використати свої професійні навички та розум, щоб захистити себе і своїх близьких.

"Знову в дії": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найкращих фільмів на Netflix також:

"Збори ОСББ"

"AD VITAM"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Буча"

"Секрети домашніх тварин"

"Ручна поклажа"

"Любовна афера"

"МА"

"БожеВільні"

Якщо ви шукаєте щось нове та цікаве для вечірнього перегляду, не варто сумніватися – ці стрічки вже здобули серця багатьох українських глядачів. Тому шукайте і свого фаворита.