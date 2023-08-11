"Чого хочуть чоловіки" і "Відьмак": 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix на сьогодні

Netflix опублікував рейтингові списки своїх проєктів. На лідерських позиціях – комедія "Чого хочуть чоловіки" та 3 сезон "Відьмака", що став останнім для Генрі Кавілла.

Серед інших популярних проєктів – українська стрічка "Нереальний КОПець" та серіал "Скажені сусіди". Також українці зараз переглядають детективний проєкт "Люпен" з Омаром Сі, третій сезон якого вийде 5 жовтня 2023 року.

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Топ 5 фільмів Netflix серед українців

"Чого хочуть чоловіки", 2019 рік – комедія режисера Адама Шенкмана з номінанткою на Оскар Тараджі Генсон ("Приховані фігури") у головній ролі. Стрічка розповідає про спортивну агентку, яка використовує свою нову здатність чути думки протилежної статі, щоб досягти успіху в компанії, де всім керують чоловіки.

"Рай", 2023 рік – захопливий науково-фантастичний трилер, в якому зіграли Костя Ульман ("Побачення наосліп") та Іріс Бербен ("Роза Рот"). Про чоловіка, який працює в біотехнологічній компанії, що маніпулює часом, і бачить темний бік своєї роботи, коли його дружина змушена віддати 40 років життя як плату за борги.

"Щастя для початківців", 2023 рік – романтична комедія з Еллі Кемпер ("Незламна Кіммі Шмідт") і Люком Ґраймсом ("Єллоустоун") у головних ролях. Фільм розповідає історію учительки, яка, після складного розлучення, знову має повірити в кохання.

"Всесвітня Війна Z", 2013 рік – гостросюжетний фільм про зомбі-апокаліпсис, заснований на романі Макса Брукса. Головну роль зіграв оскароносний Бред Пітт.

"Нереальний КОПець", 2020 рік – українська комедія зі Станіславом Бокланом ("Поводир", "Папік"), Дмитром Ступкою ("Гола правда") та іншими. Розповідає про дітей чиновників.

Найпопулярніші фільми Netflix на сьогодні (Україна) / Netflix

Топ 5 серіалів Netflix серед українців

"Відьмак", 3 сезон – цей сезон став адаптацією роману "Час презирства", який є четвертою частиною фентезійного циклу "Відьмак" польського письменника Анджея Сапковського. До головної ролі Ґеральта із Рівії повернувся Генрі Кавілл.

"Коли завмирає серце", 2 сезон – надихаюча ЛГБТК+ драма про підліткову дружбу та кохання на основі графічного роману Еліс Осман.

"Пригоди Ам Няма" – один з улюблених мультсеріалів для дітей, головним героєм якого є мила зелена істота Ам Ням, яка любить подорожувати в часі, збирає цукерки з усього світу, намагається приборкати пустуна Кусь Няма та влаштовує різноманітні дикі пригоди.

"Люпен", 2 сезони – французький популярний серіал з Омаром Сі у головній ролі. Ассане Діоп начитався історій про Люпена та звернув увагу на багато деталей, описаних в оповіданнях. Надихнувшись цим прикладом, головний герой готовий піти на пограбування року. Його ціль – Мона Ліза – картина, яку ретельно охороняють.

"Скажені сусіди", 2022 рік – продовження пригод героїв української трилогії "Скажене весілля".

Найпопулярніші серіали Netflix на сьогодні (Україна) / Netflix