Що обирають українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів

Netflix став одним з найпопулярніших стрімінгових сервісів серед української аудиторії. Кожен день тисячі глядачів обирають фільми та серіали для перегляду. Які проєкти стали найбільш популярними серед українців на Netflix за минулий тиждень – читайте далі.

Від 3 по 9 квітня українці найбільше дивилися український серіал "Спіймати Кайдаша" та фільм "Загадкове вбивство 2". Сідайте зручніше, включайте Netflix і обирайте той проєкт, який вам найближче до душі.

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Найпопулярніші фільми Netflix

Найпопулярнішим фільмом Netflix в Україні за цей період став детектив Джеремі Ґареліка "Загадкове вбивство 2". У центрі історії – Нік та Одрі Шпіц, які заснували своє власне детективне агентство. Одного дня, на власному весіллі їхнього друга-мільярдера викрадають, тож детективи беруться за розслідування цього складного та грандіозного злочину.

Жанр: бойовик, комедія, драма, детектив

Країна: США

Рік: 2023

"Загадкове вбивство 2": дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу

"Загадкове вбивство", 2019 рік. "Чупа", 2023 рік. "Королівство", 2007 рік. "Лютер: Сонце на спаді", 2022 рік. "Нарешті вдома", 2015 рік. "Підводний будинок", 2021 рік. "Червоне повідомлення", 2021 рік. "Тихий вир", 2021 рік. "Назад у хащі", 2021 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix / Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix

Серіал "Спіймати Кайдаша" став одним з найпопулярніших в Україні у 2020 році, а тепер ще й на Netflix. Він є адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

Всього за 12 епізодів серіалу "Спіймати Кайдаша", актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря.

"Спіймати Кайдаша": дивіться першу серію серіалу

Більше проєктів у рейтингу

"За океан", 2023 рік. "Сварка", 2023 рік. "Тінь та кістка", 2 сезон, 2021 рік. "Нічний агент", 2023 рік. "Військовий моряк", 2022 рік. "І будуть люди", 2020 рік. "Венздей", 2022 рік. "Секс/Життя", 1 сезон, 2021 рік. "Секс/Життя", 2 сезон, 2022 рік.

Найпопулярніші серіали Netflix / Netflix