Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні: що найбільше дивилися українці у вересні

Стримінговий сервіс Netflix назвав найпопулярніші серіали та фільми на платформі, які сподобалися українцям у вересні. 10 цікавих картин, які можна переглянути прямо зараз – читайте нижче.

Щотижня Netflix оновлює рейтингові списки фільмів та серіалів, які дивляться у різних країнах. Зокрема за період з 5 по 11 вересня в Україні найпопулярнішим серіалом стрімінгу став "Шлях до партнерства", а "Вілла "Романтика" займає перше місце серед фільмів.

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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix в Україні: рейтинг

Вибір картин – широкий і багатогранний, що, без сумнівів свідчить про те, що українці мають дуже різноманітні вподобання. У рейтингу представлені найкращі новинки серіалів Netflix, які не залишать байдужими навіть найвибагливіших любителів серіалів та фільмів.

Фільми

"Вілла "Романтика" 2022 рік; "Випадковий візит" 2022 рік; "Час для себе" 2022 рік; "День праці" 2013 рік; "Кінець дороги" 2022 рік; "G.I. Joe: Атака Кобри" 2009 рік; "Сіра людина" 2022 рік; "Пурпурові серця" 2022 рік; "Дивись в обидва боки" 2022 рік; "Денна зміна" 2022 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix

Серіали

"Шлях до партнерства", 1 сезон, 2022 рік "Корона", 1 сезон, 2022 рік; "Пісочний чоловік", 1 сезон, 2022 рік; "Дивні дива 4", 4 сезон, 2022 рік; "Відгомін", 2022 рік; "Диявол в Огайо", 1 сезон, 2022 рік; "Клео", 1 сезон, 2022 рік; "Вигадана Анна", 1 сезон, 2022 рік; "Дивні дива", 1 сезон, 2016 рік; "Бріджертони", 2 сезон, 2022 рік.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні: рейтинг / Фото Netflix

Варто зазначити, рейтинг фільмів та серіалів Netlix публікують на окремому сайті "Топ 10 на Netflix" за такими категоріями: найпопулярніші фільми й телешоу англійською мовою, картини й шоу на інших мовах, найуспішніші серіали англійською мовою та аналогічний список про серіали іноземною мовою. Крім цього, можна глянути на рейтинг популярності у більш ніж 90 країнах.

Рейтингові списки ґрунтуються на загальній кількості годин перегляду в перші 28 днів трансляції на Netflix.