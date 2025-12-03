10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які активно переглядають українці

Стримінгова платформа Netflix знову оновила список найпопулярніших серіалів. Якщо ви вагаєтеся, що подивитися ввечері, зверніть увагу на цю добірку.

До рейтингу увійшли стрічки, які найчастіше обирають українці. А отже, вони точно варті й вашого перегляду. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix ви зможете знайти й свого фаворита.

Які серіали стали найпопулярнішими на Netflix?

Усі сезони "Дивних див" увійшли до рейтингу найпопулярніших на Netflix

Ні для кого не секрет, що нещодавно відбулася прем'єра п'ятого сезону серіалу "Дивні дива". Тож не дивно, що перше місце в рейтингу займає саме цей проєкт. Однак не лише він. Друге, четверте, шосте та восьме місця також посіли різні сезони цього серіалу, адже українці активно його переглядають.

Ба більше, п'ятий сезон "Дивних див" побив усі рекорди Netflix за кількістю переглядів серед англомовних проєктів.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер серіалу

До речі, на платформі наразі доступні лише 4 епізоди. Ще три серії вийде 26 грудня 2025 року, а фінальний епізод глядачі зможуть подивитися 1 січня 2026 року.

Утім, до списку увійшли й інші стрічки, які ви можете обрати для перегляду. Серед них такі кінопроєкти:

"Звір у мені" – серіал, який опинився на 3 місця у списку найпопулярніших серіалів

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

Мінісеріал "Кришталева зозуля", який посів 5 місце у рейтингу

2 сезон серіалу "Таємний інформатор" зайняв 7 місце у добірці.

На 9 місці найпопулярніших серіалів на Netflix опинився 2 сезон українського кінопроєкту "Прикордонники".

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

10 місце у рейтингу зайняв 1 сезон серіалу "Таємний інформатор".

У цій добірці кожен зможе знайти стрічку на свій смак – залежно від того, що ви любите: трилери, комедії, жахи чи, можливо, надаєте перевагу українським серіалам на військову тематику.

Влаштуйте собі справжній кіновечір: обирайте свого фаворита, не забудьте про попкорн та запросіть друзів. Тоді цей вечір точно обіцяє бути особливим.