10 найкращих серіалів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці

Якщо ви вже переглянули всі свої улюблені серіали й шукаєте нові цікаві стрічки для вечірнього перегляду, саме час звернути увагу на найпопулярніші стрічки на Netflix. Ми зібрали список з 10 найкращих серіалів, які найчастіше обирають для перегляду українці.

Ці історії завоювали серця глядачів завдяки високій якості виробництва, талановитим акторам та непередбачуваним поворотам. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом!

Дивіться також Де зараз і як виглядає в реальному житті зірка серіалу "Реванш" Анна Сердюк

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Вбивайте усвідомлено" 1 сезон

За сюжетом серіалу, мафіозний адвокат Бйорн намагається знайти баланс між своєю напруженою роботою та особистим життям. Він відчуває, що стрес і постійні емоційні навантаження зруйнували його спокій, тому вирішує звернутися до нових методів, щоб впоратися з внутрішнім дискомфортом. Одна з його спроб – відвідування семінару з усвідомленості, де йому обіцяють допомогти знайти шляхи до гармонії та зменшити стрес.

"Вбивайте усвідомлено": дивіться онлайн трейлер серіалу

На семінарі Бйорн знайомиться з різними техніками управління емоціями й стресом, включаючи медитацію, дихальні вправи та стратегії психологічної рівноваги. Проте, щоразу прагнучи розв'язати проблеми швидко і рішуче, він потрапляє в ситуацію, де ці традиційні методи здаються йому неефективними. І, як виявляється, на семінарі його навчать набагато більш радикального підходу – йдеться про "убивство" як способу звільнитися від стресових ситуацій.

"Закон Лідії Поет" 2 сезон

У цій захопливій історичній драмі розповідається про Лідію Поет – першу жінку в Італії, яка змогла стати юристкою, попри всі перепони й обмеження, які суспільство ставило перед жінками того часу. Серіал не лише слідкує за її кар’єрним шляхом, а й показує, як Лідія, як справжній детектив, розслідує серію загадкових вбивств, які потрясають її рідне місто.

"Закон Лідії Поет": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка" 1 сезон

У центрі цієї захопливої драми – кадрова дипломатка, яка опиняється на перехресті важливих кар'єрних і особистих рішень. Вона тільки-но отримала нову, надзвичайно престижну та відповідальну посаду посла у Великій Британії, однак, як це часто буває, з отриманням високого статусу приходять і нові випробування.

У той час, коли вона намагається адаптуватися до своєї нової ролі в міжнародних відносинах, що включають вирішення складних політичних і дипломатичних питань, її особисте життя переживає не менш буремні часи. Шлюб з відомим політиком, котрий постійно потрапляє у політичні скандали та перехресні вогні медіа, додає ще більше складнощів.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Напружена атмосфера вдома та на роботі створює постійну внутрішню боротьбу, адже дипломатка повинна не лише тримати рівновагу у своїй роботі, але й підтримувати сімейні стосунки, що постійно перебувають під загрозою.

Серед найпопулярніших стрічок також:

"Аркейн" 2 сезон

"Ціна краси" 1 сезон

"Дипломатка" 1 сезон

"Лінкольн для адвоката" 3 сезон

"Лінкольн для адвоката" 1 сезон

"Закон Лідії Поет" 1 сезон

"Лінкольн для адвоката" 2 сезон

Ці стрічки не лише популярні в Україні, а й здобули міжнародне визнання завдяки своїм цікавим сюжетам, високій якості виробництва та неперевершеним акторським виступам. Якщо ви шукаєте нові шоу для перегляду, ці серіали – чудовий вибір для будь-якого настрою та вподобань.