10 найпопулярніших серіалів на Netflix, що підкорили українських глядачів

Українці все частіше проводять свої вечори на Netflix, де можна знайти безліч нових фільмів та серіалів. У перший тиждень червня глядачі з захопленням переглядали як абсолютні новинки, так і те кіно, що вже тривалий час тримається у топі.

Netflix представив список серіалів, які найчастіше дивилися в Україні з 2 до 8 червня, передає Кіно 24. Тут різноманітні стрічки – від нового сезону "Джинні й Джорджії" до "Затишку".

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"Відділ нерозкритих справ"

У перший тиждень літа українці найчастіше дивилися шотландський кримінальний серіал, що створений за мотивами книг письменника Юссі Адлера-Олсена.

У центрі сюжету – детектив Карл Морк, якого призначають головою нового відділу нерозкритих справ у поліції Единбурга. Він береться розслідувати справу прокурорки Меррітт Лінгард, яка зникла понад 4 роки тому. До його команди долучається емігрант з Сирії Акрам Салім, молода курсантка Роуз та Джеймс Гарді, який паралізований після вогнепального поранення.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

"Джинні й Джорджія" 3 сезон

Один з хітів Netflix вийшов з прем'єрою нового сезону, що миттєво опинився у списку найпопулярніших серіалів.

Драматична комедія розповідає про непрості стосунки матері й доньки. Другий сезон завершився на тому, що Джорджію заарештували. Свідком її злочину став молодший син Остін, але Джинні просить його дати неправдиві свідчення. Сім'я опинилась під загрозою, а сама Джинні намагається дати раду особистому життю.

"Джинні й Джорджія" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Сирени"

Третій тиждень поспіль до топу потрапляє цей американський серіал з елементами чорного гумору. Тут цікаво досліджують жінок, класову різницю та владність.

Події серіалу розгортаються упродовж одного вікенду у вишуканому пляжному маєтку, де живе мільярдерка Мікаела. Вона є керівницею дівчини Сімони. Головна героїня Девон занепокоєна тим, як Мікаела впливає на її сестру. Нарешті вона вирішує втрутитися.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

Також фаворитами українців минулого тижня стали такі серіали: