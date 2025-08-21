Цього літа платформа Netflix потішила безліччю нових серіалів та продовженням улюблених драм. До завершення літа багатьом хочеться переглянути всі найпопулярніші новинки. У цьому може допомогти оновлений рейтинг серіалів, які переглядали найчастіше за останній час.

Netflix продемонстрував новий список найпопулярніших шоу та драм, які дивилися українці. Серед них різножанрові серіали – від детективів до трилерів та комедій, пише Кіно 24.

"Венздей" 2 сезон

Вже другий тиждень поспіль у топі популярних тримається комедійний і водночас моторошний серіал "Венздей". Він розповідає про дівчину, яка після відрахування з середньої школи вступає до Академії "Невермор" – школи для вигнанців. Раніше там навчались її батьки, Гомес і Мортиція. Венздей стає свідком кількох вбивств, які вирішує розслідувати.

Другий сезон підготував для шанувальників ще більше темряви, страху й загадок. Венздей повертається до "Невермору" після канікул та з допомогою своїх здібностей намагається завадити смерті Енід. Наразі вийшли перші 4 серії, фінальні епізоди вийдуть 3 вересня.

"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

