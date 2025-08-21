Головні фаворити українців: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix
- Netflix оприлюднив список найпопулярніших серіалів серед українців, включаючи різножанрові шоу від детективів до комедій.
- Серед найпопулярніших серіалів – "Венздей", "Молоді мільйонери", "Гра в кальмара" 3 сезон та інші.
Цього літа платформа Netflix потішила безліччю нових серіалів та продовженням улюблених драм. До завершення літа багатьом хочеться переглянути всі найпопулярніші новинки. У цьому може допомогти оновлений рейтинг серіалів, які переглядали найчастіше за останній час.
Netflix продемонстрував новий список найпопулярніших шоу та драм, які дивилися українці. Серед них різножанрові серіали – від детективів до трилерів та комедій, пише Кіно 24.
"Венздей" 2 сезон
Вже другий тиждень поспіль у топі популярних тримається комедійний і водночас моторошний серіал "Венздей". Він розповідає про дівчину, яка після відрахування з середньої школи вступає до Академії "Невермор" – школи для вигнанців. Раніше там навчались її батьки, Гомес і Мортиція. Венздей стає свідком кількох вбивств, які вирішує розслідувати.
Другий сезон підготував для шанувальників ще більше темряви, страху й загадок. Венздей повертається до "Невермору" після канікул та з допомогою своїх здібностей намагається завадити смерті Енід. Наразі вийшли перші 4 серії, фінальні епізоди вийдуть 3 вересня.
"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн
До списку серіалів, які найчастіше обирали українці минулого тижня, також потрапили такі:
- "Молоді мільйонери"
- "Венздей" 1 сезон
- "Неприборканий"
- "Глибокий вдих"
- "Сирени"
- "Пісочний чоловік" 2 сезон
- "Відділ нерозкритих справ"
- "Гра в кальмара" 3 сезон
- "Посібник з убивства для хороших дівчат".