Жіноча енергія на екрані: 5 найпривабливіших українських акторок

Краса українських жінок вже багато років підкорює серця чоловіків по всьому світу. Чимало привабливих акторок України уже підкорили серця мільйонів кінолюбів своєю жіночою енергетикою та сексуальністю.

Серед них: Ксенія Мішина, Анна Кошмал, Дар'я Легейда-Сова та інші. Читайте більше про стрічки у яких знялись українські красуні та про їхнє життя на сайті 24 Каналу.

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Найпривабливіші українські акторки

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина стала дуже впізнаваною завдяки своїй ролі у серіалі "Кріпосна". Окрім того, акторка брала участь та перемогла у шоу "Танці з зірками", а також шукала своє кохання на проєкті "Холостячка".

Сьогодні Мішина продовжує зніматись у найпопулярніших українських та навіть світових проєктах, серед них: серіали "Клятва лікаря", "Зломовчання", фільм "Сусідка" та інші. Окрім того, Ксенія спробувала себе у ролі телеведучої та веде шоу "Я люблю Україну". Також акторка є мамою та самостійно виховує сина Платона. При цьому встигає займатись спортом, приділяючи своєму зовнішньому вигляду багато часу.

Анна Кошмал

Українська акторка, яка отримала визнання за свою гру в ролі Жені Ковальової у 5-7 сезонах телесеріалу "Свати". За цю роль вона двічі стала номінантом на українську телевізійну премію "Телетріумф". Також вона виконала головні ролі у відомих українських серіалах "Сашка", "Хороший хлопець", "Село на мільйон" (1, 2 сезони). Сьогодні Кошмал – одна із найпопулярніших молодих українських акторок. Вона встигає і будувати своє особисте життя, виховуючи сина, і показувати свою професійність на знімальних майданчиках. Серед останніх її проєктів, серіал "Встигнути до 30".

Наталка Денисенко

Якщо ви пам'ятаєте чарівний голос Мавки з мультфільму "Мавка. Лісова пісня", то це озвучила саме Наталка Денисенко. Вона відома сьогодні як кіноакторка, акторка дубляжу, а також акторка, яка бере участь у театральних виставах, маючи гастролі всією Україною.

При цьому, Денисенко встигає давати собі раду з синочком Андрійком сама, так, як її чоловік, Андрій Федінчик, сьогодні служить у ЗСУ. Останнє, що ви можете переглянути з робіт Денисенко, це чергова прем'єра романтичної комедії "Дієта № 0", де Наталка зіграла головну роль.

Дар'я Петрожицька

Ще одна відома українська акторка – Дар'я Петрожицька. Завжди усміхнена Дар'я стала відомою завдяки головній ролі у серіалі "Папік". Окрім того, дівчина знімалась у таких стрічках, як: "Бурштинові копи", "Нічний швидкий", Міраж" та інших. Крайній проєкт, який ми можемо подивитись з Петрожицькою, це "Встигнути до 30", де вона зіграла спільно з Анною Кошмал. Зараз Дар'я Петрожицька будує не лише кар'єру, а й своє особисте життя, коханий зробив акторці пропозицію, тож пара вже думає про весілля.

Дар'я Легейда-Сова

Дар'я Легейда стала популярною завдяки своїй ролі у серіал "Кріпосна". Акторка часто грає не лише в кадрі, а й на сцені. Окрім того, її чоловік також актор. Сьогодні, у важкий для українців час, Дар'я активно організовує збори для наших воїнів та волонтерить.

Її чоловік, Дмитро Сова, за якого вона вийшла заміж два роки тому, воює. Батько артистки також служить у складі Збройних Сил України. Виявляється, Даша сама готова морально взяти до рук зброю та вирушити на фронт разом зі своїми чоловіками, але здоров'я не дозволяє їй цього зробити. Однак, Дар'я підкреслює, що у випадку відсутності інших варіантів, окрім як піти воювати, вона готова захищати країну, навіть з хворим коліном.