З високими рейтингами: 3 найстрашніші фільми в історії кіно, від яких мороз по шкірі

Далеко не всім подобаються жанри горору. Саме тому любителям такого кіно часто буває важко знайти фільм жахів, який дійсно вартий уваги.

У нашому новому матеріалі від Кіно 24 ми зібрали список найстрашніших стрічок, які тримають у напрузі до останнього моменту. Приготуйтесь до перегляду заздалегідь, адже це фільми, які точно подарують вам найгостріші враження.

Рекомендуємо 4 еротичні фільми, які розпалять справжню пристрасть між партнерами

"Повстання зловісних мерців" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.5

Бет приїжджає до своєї сестри Еллі, яку покинув чоловік, залишивши її з трьома дітьми. Вони живуть у старій багатоповерхівці, що має бути знесена. Одного разу син Еллі знаходить платівки та книгу "Некрономікон". Звісно, хлопчик вирішує послухати записи та відкрити книгу. Вивільнене зло захоплює їхню матір і не зупиниться, поки не затягне всіх до пекла. Попереду чекає багато крові та моторошних епізодів. Як зупинити цю темряву, якщо це ще нікому не вдалося?

"Повстання зловісних мерців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сонцестояння" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.1

Кілька американських студентів вирішили провести свої літні канікули вельми незвичайним способом — вони вирушили у відрізане від усього іншого світу шведське село, щоб на власні очі побачити давній обряд. Мідсоммар, або свято літнього сонцестояння, святкується раз на дев’яносто років і завжди був оповитий містичною завісою таємниці. Таку можливість не можна упускати, адже до наступного святкування навряд чи хтось із них доживе.

"Сонцестояння": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак, якби ці студенти знали, наскільки вони мають рацію… Чим більше часу вони проводять у селі, тим більше темних таємниць розкривається перед ними. Вони починають помічати незвичайні речі й відчувати присутність древніх духів. Свято, яке здавалося їм захопливим і таємничим, поступово перетворюється на кошмар. Що більше вони дізнаються, то більше розуміють, що краще не жартувати з древніми обрядами й силами, які стоять за ними.

"Спадковість" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.3

За сюжетом, сімейство Ґрехемів зовсім недавно втратило свою голову – прабабусю Еллен. Після її смерті спокійний будинок починає наповнюватися безліччю дивацтв, загадкових і неймовірних таємниць про походження сім'ї. І ці таємниці нікого не залишать у спокої.

"Спадковість": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви – саме той любитель екстриму, адреналіну і жахастиків, то ця добірка – точно ваша. Обирайте стрічку та приготуйтесь до шаленої дози емоцій, які не покидатимуть вас ще довго.