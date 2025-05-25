Про це повідомили на фейсбук-сторінці творчого об'єднання "Ніч в Університеті", передає Кіно 24. Актор з 2024 року був офіцером Збройних Сил України.

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На війні загинув Назар Малік

Назар Малік працював у творчому об'єднанні "Ніч в Університеті" з 2016 року. У дописі згадали його численні ролі у театралізованих екскурсіях: сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер.

Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки,

– йдеться у дописі.

Важливо! Відкрито збір на підтримку родини Маліка. Долучитися можна за посиланням.

Назар Малік загинув на фронті / Скриншот з фейсбуку

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув актор і телеведучий Максим Неліпа.