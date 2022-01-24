Не здивований: Бредлі Купер розповів, як ставиться до провалу "Алеї жаху" у прокаті

Актор Бредлі Купер, який зіграв головну роль у новому фільмі Гільєрмо дель Торо "Алея жаху", в інтерв'ю The Hollywood Reporter повідомив, що скромні касові збори фільму не здивували ні його ні творців.

Картина, що вийшла в прокат на початку грудня, зібрала на сьогодні трохи більше дев'яти мільйонів доларів. При бюджеті в 60 мільйонів. Не врятував стрічку і відмінний акторський склад, куди увійшли Кейт Бланшетт, Вільям Дефо, Руні Мара, Рон Перлман та інші.

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На думку актора, "Алея жаху" має всі шанси добре проявити себе на стрімінг-сервісах.

Ніхто з нас не був здивований тому, як стрічка показала себе у кінотеатрах. Я дійсно вважаю, що це чудовий фільм для перегляду в кіно тільки тому, що він масштабний, але впевнений, що і вдома він також добре виглядатиме. Я впевнений, що відмінний контент зможе вразити вас у будь-якому випадку і незалежно від того, що він являє собою. Він може залишитися з вами на довгі роки та змінити життя,

– розповів Купер.

Про що фільм "Алея жаху"

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Події стрічки розгортаються у 1940-х роках. Аферист Стентон Карлайл вдає, що вміє спілкуватися з мертвими. Разом з психотерапевткою Ліліт Ріттер (Кейт Бланшетт) пара обманює заможних клієнтів.

У США прем'єра "Алеї жаху" стартувала наприкінці грудня 2021 року і отримала переважно схвальні відгуки від критиків. Українська прем'єра "Алеї жаху" стартувала 20 січня.

"Алея жаху": дивіться трейлер онлайн