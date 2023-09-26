У мережі з'явився трейлер "Небезпечних вод" – останнього фільму з Реєм Ліоттою

Американський актор і режисер Рей Ліотта покинув нас у травні 2022 року. Його останнім фільмом був трилер від Джона Барра під назвою "Небезпечні води".

Український трейлер фільму "Небезпечні води" був опублікований 26 вересня. Прем'єра цього фільму в кінотеатрах запланована на 19 жовтня 2023 року, інформує 24 Канал.

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"Небезпечні води": що відомо про фільм

Головні ролі у фільмі "Небезпечні води" зіграли актори:

Одея Раш ("Страшилки"),

("Страшилки"), Ерік Дейн (серіал "Ейфорія"),

(серіал "Ейфорія"), Саффрон Берроуз (серіал "Елементарно"),

(серіал "Елементарно"), Рей Ліотта ("Ведмідь під кайфом"), який помер 26 травня на 68 році життя.

Раптова смерть Рея Ліотти без перебільшень стала шоком для Голлівуду та всієї західної преси. У нього залишилася донька 23-річна донька Карсен від першого шлюбу з акторкою Мішель Грейс. Зірка був заручений з подкастеркою Джейсі Ніттоло, молодшою від нього на 20 років.

Зйомки стрічки відбувалися у США.

Сюжет розповідає про головну героїню Роуз, яка живе у маленькому містечку разом зі своєю матір'ю Альмою. Все, здається, йде добре, коли у їхньому житті з'являється новий чоловік матері, бізнесмен Дерек. Він запрошує сім'ю Роуз у захопливу морську подорож на Бермуди. Однак, незабаром виявляється, що "бізнес" Дерека має сумнівний характер і пов'язаний з нелегальними справами. На човні, на якому подорожує сім'я, стається напад, який призводить до жорстокого вбивства матері Роуз.

Залишена напризволяще, Роуз змушена навчитися керувати човном посеред океану та виживати на безлюдному острові. Самотність та важкі умови виявляють її первісний інстинкт виживання та жагу до помсти. Героїня не збирається відступати, доки винні у вбивстві її матері не будуть покарані.

"Небезпечні води": дивіться онлайн трейлер серіалу