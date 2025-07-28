Їх варто подивитися: 4 недооцінені фільми, які ви могли пропустити

У сучасному світі щороку виходить тисячі фільмів – це величезна кількість історій, які неможливо передивитися повністю. На великий екран здебільшого виходять високобюджетні стрічки, а ті, які отримали менше фінансування чи уваги від преси, часто проходять повз увагу кіноманів.

Чимало з цих фільмів надзвичайно недооцінені. Їх не бачило багато глядачів й вони не отримали тієї уваги, на яку заслуговують, пише Кіно 24.

До слова 5 захопливих українських фільмів, які обов'язково варто подивитися цього літа

"Лок" (2013)

Жанр: трилер, драма

У центрі сюжету – зразковий сім'янин і керівник будівельних робіт однієї з фірм Англії. Він готується до початку масштабного проєкту в Європі. Та раптом отримує телефонний дзвінок, що може перевернути все його життя. Його колега Бетан народжує на два місяці швидше терміну. Він вирішує їхати на пологи, бо попереду – поява на світ його позашлюбного сина.

У цьому фільмі Том Гарді майже весь фільм проводить в авто. І йому вдається тримати глядачів у напрузі від початку до кінця.

"Лок": дивіться трейлер онлайн

"Рейчел виходить заміж" (2008)

Жанр: драма, мелодрама

Після лікування в клініці молода дівчина Кім, яка має проблеми з наркотиками, повертається до рідного міста. За кілька днів відбудеться весілля її сестри Рейчел, але дівчина знає, що вся увага буде прикута саме до неї. Але й старшій сестрі нелегко прийняти повернення Кім. Чергові конфлікти між ними проливають світло на інші проблеми сім'ї.

Це емоційний фільм про напружені стосунки у родині з гострими підтекстами та болісними моментами. За головну роль Енн Гетевей була номінована на Оскар.

"Рейчел виходить заміж": дивіться трейлер онлайн

"Загублені в Америці" (1985)

Жанр: комедія, пригоди

50-річний маркетолог Девід і його дружина Лінда вирішують залишити рутинне життя та в будинку на колесах поїхати на захід у пошуках пригод. Вони стикаються з різноманітними випробуваннями й борються зі своїми внутрішніми демонами.

Про стрічку позитивно відгукнулись критики після її виходу, але вона зовсім не викликала очікуваного фурору. Це цікава сатира зі смішними жартами й бездоганною грою акторів.

"Загублені в Америці": дивіться трейлер онлайн

"Магазин "Імперія" (1995)

Жанр: трагікомедія, драма, музика

У фільмі розгортається кілька сюжетних ліній: Лукас забирає весь виторг в касі, Корі вирішує попрощатися з невинністю, Ей Джей хоче зізнатися їй у коханні, Дебра постриглась наголо. Тим часом 15-річний бандит з'являється у магазині, щоб його пограбувати. Все це відбувається в один день. З усім цим розбиратиметься менеджер магазину – Джо.

Як і багато інших стрічок, цей фільм після виходу взагалі не оцінили. Але згодом "Магазин "Імперія" здобув чимало прихильників та позитивних відгуків.

"Магазин "Імперія": дивіться трейлер онлайн