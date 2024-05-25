2 мінісеріали, які можна подивитися за вечір
Всі ми любимо провести гарно ввечері час за переглядом цікавого серіалу. Однак іноді хочеться вибрати цікаву історію, проте не затягнуту. Ідеальним варіантом для цього будуть мінісеріали.
Кіно 24 розповість про 2 недовгі серіали, які можна подивитися за один день, а маючи ентузіазм їх можна подивитися і за один вечір. Приємного вечірнього кіносеансу!
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"Сварка"
Сюжет серіалу розповідає про двох абсолютно несхожих одне на одного людей. Історія покаже невдалого підприємця Денні Чо, який при складних обставинах знайомиться з багатою бізнес-леді Еммі Лау.
Так, одного нещасливого дня вони зустрічаються на парковці біля магазину, куди Еммі приїхала по роботі. Денні, заклопотаний своїми думками та фінансовими проблемами, здає назад, і його брудна вантажівка майже врізається в білосніжний позашляховик Еммі. Після того, як жінка рвонула вперед і показала йому грубий жест, Денні емоційно вибухає, пообіцявши собі знищити цю людину та її автівку.
Так, ця лють, яка охоплює двох людей, повністю поглинає їхнє життя і не залишає місця на ніщо інше.
"Сварка": дивіться онлайн трейлер серіалу
"11/22/63"
Ел Темплтон володіє дешевою забігайлівкою і він відкриває своєму молодому другу, який працює вчителем англійської мови Джейку Еппінгу таємницю однієї комори. Так Джек відкрив у ній знахідку.
Чоловік побачив там портал часу, що зв'язує сучасність з початком 1960-х. Його друг Ел хворий на рак і просить того про досить незвичайне прохання, а саме кілька років пожити в минулому і перешкодити вбивству Джона Кеннеді. Так, Ел впевнений, що порятунок президента повинен врятувати США від багатьох помилок і катастроф майбутнього. Сказати, що Джейк не поділяв його погляди, було неможливо, адже він був згідний з твердженням свого друга. Відправившись на півстоліття назад, Джейк готується власноруч здійснити правосуддя над передбачуваним убивцею. Однак, як би не хотілося, а минуле так просто змінити неможливо.
"11/22/63": дивіться онлайн трейлер серіалу
Якщо ви хочете гарно провести вечір, ці серіали будуть ідеальним варіантом. Приємного перегляду!