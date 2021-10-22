Нещасні випадки на знімальному майданчику, від яких холоне душа

Трагічні випадки на знімальному майданчику трапляються доволі часто, актори та творча команда завжди ризикують своїм життям. На жаль, від таких моментів не застрахований ніхто. Редакція Кіно 24 розкаже про найвідоміші з них.

Галина Хатчінс, вестерн "Іржа"

Від пострілу актора Алека Болдуїна на зйомках вестерну "Іржа" загинула кінооператорка з України Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. За версією прессекретаря Болдуїна, стався нещасний випадок.

До речі Актор Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України

Знімальний майданчик, де Алек Болдвін випадково застрелив Галину Хатчінс: дивіться відео

Джей Пікетт, фільм "Долина скарбів"

Американський актор Джей Пікетт помер під час підготовки до зйомок фільму "Долина скарбів". Офіційної причини смерті артиста не називають, однак режисер стрічки Тревіс Міллс висунув припущення, що життя Пікетту відібрав серцевий напад. Очевидно, що колеги одразу викликали швидку допомогу, аби лікарі змогли врятувати актора, проте було вже запізно. Джей Пікетт взяв участь у 700 епізодах мильної опери "Порт Чарльз". Актор виконував ролі й у таких відомих телестрічках як "Відчайдушні домогосподарки" й "Менталіст".

Джей Пікетт помер під час підготовки до зйомок фільму "Долина скарбів": дивіться відео

Том Круз, "Місія нездійсненна 6"

Том Круз ледь не загинув на зйомках шостої частини "Місії нездійсненної". Під час зйомок фільму голлівудський актор Том Круз травмувався через невдалий стрибок. Для зйомок фільму Том Круз повинен з розбігу перестрибнути прірву між сусідніми будівлями. Однак, через невдалий стрибок, він не долетів до місця приземлення, сильно вдарився об сусідню будівлю та отримав два переломи кістки гомілковостопного суглоба. Нагадаємо, актор самостійно виконує всі можливі трюки та завжди відмовляється від дублерів.

Невдалий стрибок Тома Круза в 6-тій частині "Місії нездійсненної": дивіться відео

Ума Турман, "Убити Білла"

На зйомках фільму "Убити Білла" трапився один жахливий випадок: під час водіння авто, Турман врізалася в дерево. У картині героїня Уми повинна була їхати на автомобілі вбивати Білла, але вона побоювалася, що машина, на якій механічна коробка передач була перероблена під автомат, може підвести її. Через це вона просила Тарантіно, щоб замість неї в цій сцені зняли каскадера. Однак, Тарантіно наполягав, що все буде безпечно. Тоді Ума зазначала, що Тарантіно просто змушував її сісти в машину, не використовувати каскадерів і не приймав ніяких від неї відмов.

Ума Турман врізалася в дерево на зйомках "Убити Білла": дивіться відео



Вігго Мортенсен та Орландо Блум, "Володар перснів"

Під час зйомок "Володаря перснів" Вігго Мортенсен зламав собі два пальці на нозі, а його колега Орландо Блум – ребро.

"Штовхнувши ногою шолом, Вігго видав такий крик! Я подумав: "ось це круто"! Після зйомок Вігго не сказав, що сталося на майданчику, про те, що зламані два пальці, ми дізналися пізніше. Знаєте, адже на майданчику завжди чергує медик на випадок травм, зазвичай кричать: "Стоп! Медика на майданчик"! Але Вігго, відчуваючи біль, зумів вплести її в загальну канву сцени. Це був кращий дубль. Він і увійшов до фільму", – згадує режисер Пітер Джексон.

Нещасний випадок на зйомках "Володаря перснів": дивіться відео

Брендон Лі, "Ворон"

Син Брюса Лі загинув прямо на знімальному майданчику під час зйомок сцени зі стріляниною. Це був нещасний випадок, в одного з пістолетів вилетіла заглушка і пробила живіт акторові. Всі наступні сцени у цьому фільмі вже знімали з каскадерами.

"Ворон": дивіться трейлер

Леонардо Ді Капріо, "Джанго звільнений"

Під час емоційної сцени Леонардо Ді Капріо б’є рукою об стіл, однак випадково зачіпає склянку і поранив собі руку. Крім цього, актор не зупинив дубль, продовжив грати далі. Режисеру Квентіну Тарантіно це сподобалося і він вирішив не перезнімати сцену.

Леонардо Ді Капріо поранив руку у вестерні "Джанго звільнений": дивіться відео