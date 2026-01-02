Netflix зазнав масштабного технічного збою під час прем'єри фіналу "Дивних див"

У новорічну ніч відбулася прем'єра фінального епізоду серіалу "Дивні дива". Фанати настільки палко очікували цього виходу, що під час прем'єри Netflix зазнав масштабного технічного збою.

Це сталося через надмірний наплив глядачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Hollywood Reporter.

Netflix "ліг" під час прем'єри фіналу "Дивних див": що відомо?

Це вже не вперше, коли Netflix зазнає проблем через великий наплив користувачів на платформі. Так сталося вперше під час прем'єри п'ятого сезону серіалу "Дивні дива".

Цього разу відбулася аналогічна ситуація: тисячі фанатів чекали прем'єру фінального епізоду, але Netflix не витримав великого навантаження й зазнав масштабного технічного збою.

Це обурило багатьох прихильників, адже багато хто спеціально прокинувся серед ночі, аби першим подивитися завершення цієї історії. Для стримінгової платформи така величезна кількість глядачів виявилася фатальною.

Що відомо про 5 сезон "Дивних див"?